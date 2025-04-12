Киев
О товаре
Цены
Диетические добавки для поддержания функции сердечно-сосудистой системы
Для укрепления сосудов (Strengthen blood vessels)
Цены в
Киев
от
72,25
грн
в 1 аптеке
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Характеристики
Производитель
Доктор Хелси
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
0,25 г
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
6.1. Диетические добавки для поддержания функции сердечно-сосудистой системы
Цены в
Киев
от
72,25
грн
в 1 аптеке
Найти в аптеках
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