Киев
О товаре
Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря
Для здоровья печени (For liver health)
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Доктор Хелси
Форма выпуска
Таблетки
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
0,25 г
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
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