Ацинтак (Acintac) (349462) - инструкция по применению Диетические добавки
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Ацинтак инструкция по применению
Состав
1 растворимая таблетка содержит
основное вещество: цинка сульфат моногидрат — 54,9 мг (что соответствует 20 мг элементарного цинка);
вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая, лактоза, маннитол, сорбитол, натрия крохмалгликолат, натрия хлорид, натрия бикарбонат, лимонная кислота, натрия сахарин, Ludiflash® (D-маннитол, кросповидон, поливинилацетат, повидон), етилцелюллоза, полиэтиленгликоль, жидкий парафин, тальк, магния стеарат.
Способ применения
Перед употреблением таблетку необходимо растворить в ложке с бутилированной или кипяченой, охлажденной до комнатной температуры водой. Принимать после еды в течение 10–14 дней:
Таблетка с линией для деления, облегчает соблюдение схемы дозировки. Таблетку перед употреблением можно растворить в готовом растворе для пероральной регидратации (например, в растворе ГИДРОСАН) или в бутылке с грудным молоком или детским питанием.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость компонентов, бронхиальная астма.
Не использовать у детей до 6 месяцев без консультации врача.
Перед применением внимательно изучите инструкцию и получить рекомендацию врача.