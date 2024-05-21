Перед употреблением таблетку необходимо растворить в ложке с бутилированной или кипяченой, охлажденной до комнатной температуры водой. Принимать после еды в течение 10–14 дней:

Таблетка с линией для деления, облегчает соблюдение схемы дозировки. Таблетку перед употреблением можно растворить в готовом растворе для пероральной регидратации (например, в растворе ГИДРОСАН) или в бутылке с грудным молоком или детским питанием.