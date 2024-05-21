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Ацинтак (Acintac) (349462) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Ацинтак (Acintac)
Цена в городе Киев
Без рецепта
10 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки растворимые
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
3.1.11. Диетические добавки, содержащие цинк

Ацинтак инструкция по применению

Состав

1 растворимая таблетка содержит

основное вещество: цинка сульфат моногидрат — 54,9 мг (что соответствует 20 мг элементарного цинка);

вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая, лактоза, маннитол, сорбитол, натрия крохмалгликолат, натрия хлорид, натрия бикарбонат, лимонная кислота, натрия сахарин, Ludiflash® (D-маннитол, кросповидон, поливинилацетат, повидон), етилцелюллоза, полиэтиленгликоль, жидкий парафин, тальк, магния стеарат.

Способ применения

Перед употреблением таблетку необходимо растворить в ложке с бутилированной или кипяченой, охлажденной до комнатной температуры водой. Принимать после еды в течение 10–14 дней:

Таблетка с линией для деления, облегчает соблюдение схемы дозировки. Таблетку перед употреблением можно растворить в готовом растворе для пероральной регидратации (например, в растворе ГИДРОСАН) или в бутылке с грудным молоком или детским питанием.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, бронхиальная астма.

Не использовать у детей до 6 месяцев без консультации врача.

Перед применением внимательно изучите инструкцию и получить рекомендацию врача.