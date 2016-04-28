ВАЗЕЛИН БОРНЫЙ (VASELINE BORON) (348362) - инструкция по применению Косметические средства
- Инструкция
Цена в городе Киев
Без рецепта
Производитель
Красная звезда
Вес
41 г
Косметические средства
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/15108 от 28.04.2016
ВАЗЕЛИН БОРНЫЙ инструкция по применению
Состав
Вазелин, кислота борная.
Способ применения
Небольшое количество вазелина борного нанести на необходимый участок кожи и легко втереть. Применять по мере необходимости.
Условия хранения
При температуре не выше 25 °С.
Срок годности
36 месяцев.
Упаковка
41 г.
ДСТУ 4765:2007