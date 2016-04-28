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ВАЗЕЛИН БОРНЫЙ (VASELINE BORON) (348362) - инструкция по применению Косметические средства

  • Инструкция
ВАЗЕЛИН БОРНЫЙ (VASELINE BORON)
Цена в городе Киев
Без рецепта
1 шт Нет в наличии
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Производитель
Вес
41 г
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/15108 от 28.04.2016

ВАЗЕЛИН БОРНЫЙ инструкция по применению

Состав

Вазелин, кислота борная.

Способ применения

Небольшое количество вазелина борного нанести на необходимый участок кожи и легко втереть. Применять по мере необходимости.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Срок годности

36 месяцев.

Упаковка

41 г.

ДСТУ 4765:2007