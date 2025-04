Общая информация о препарате

Мидостад относится к группе миорелаксантов с центральным механизмом действия. По своей химической структуре он схож с лидокаином. Подобно лидокаину, он оказывает мембраностабилизирующее действие, снижает электрическую возбудимость двигательных нейронов и первичных афферентных волокон. Толперизон дозозависимо тормозит активность потенциалзависимых натриевых каналов. Соответственно, снижаются амплитуда и частота потенциала действия. Предполагается, что в дополнение к его мембраностабилизирующему действию толперизон может также тормозить выброс медиатора.

Действующим веществом лекарственного средства Мидостад является толперизона гидрохлорид. Толперизон (2-метил-1-(4-метилфенил)-3-пиперидин-1-илпропан-1-он гидрохлорид) был введен в клиническую практику более 50 лет назад и до сих пор оценивается как широко применяемый препарат при патологически повышенном тонусе скелетных мышц (спастичность) и связанной с этим состоянием болью различного происхождения.

Это вещество было синтезировано еще в 1956 г. в результате исследовательской деятельности на фармацевтическом заводе Gedeon Richter. Толперизон представляет собой арилалкил-β-аминокетон с асимметричным атомом углерода относительно карбонильной группы. Сообщалось, что правовращающий энантиомер менее эффективен, однако детальный анализ энантиомеров недоступен (Vora A., 2010). Первая фармакологическая оценка его центрального антиникотинового действия без парасимпатолитической активности была опубликована в 1958 г. K. Nádor и J. Pórszász (Pórszász J., Nádor K., 1960). Первая подробная характеристика его активности была опубликована J. Pórszász и соавторами., было установлено, что соединение является специфическим ингибитором синапсов ЦНС, способным влиять на гиперрефлексию (повышение сегментарных рефлексов вследствие ослабления тормозящих влияний коры головного мозга на сегментарный рефлекторный аппарат), вызванную в/в введением 20 мкг/кг стрихнина, который действует путем блокирования коллатеральных нейронов Реншоу, ингибирующих интернейронов в сером веществе спинного мозга.

Толперизона гидрохлорид был введен в клиническую практику в 1960-е годы с основным показанием — контроль мышечной гипертонии (спастическое напряжение мышц).

В течение нескольких лет после его внедрения в клиническую практику было опубликовано несколько отчетов об его применении при острых и хронических ревматологических, ортопедических, травматологических, неврологических расстройствах (например церебральный паралич, черепно-мозговая травма, инсульт).

Мышечный тонус часто существует одновременно с болевыми симптомами при различных неврологических и ортопедических заболеваниях. Для преодоления этого болезненного симптома крайне важно объединить обезболивающие лекарственные средства с дополнительной терапией с применением миорелаксантов, которые снижают мышечный тонус. Сочетание миорелаксантов с анальгетиками значительно повышает эффективность лечения и позволяет снизить дозы препаратов (Zygmunt M., Sapa J., 2015).

Исследования терапевтического действия толперизона

Первое рандомизированное клиническое исследование эффективности и безопасности толперизона (исследовали оригинальный препарат, действующим веществом которого является толперизон; вводили 300 мг вещества перорально в течение 21 дня) было проведено при лечении болезненного рефлекторного мышечного спазма (Pratzel H.G. et al., 1996). По результатам терапии был сделан вывод, что толперизона гидрохлорид представляет собой эффективное и безопасное лекарственное средство для терапии болезненного мышечного спазма; без типичных побочных эффектов, свойственных центральнодействующим миорелаксантам.

В рандомизированном двойном слепом и плацебо-контролируемом исследовании оригинального препарата (назначали 150 мг 2 р/сут в течение 12 нед) он оказался хорошо переносимым и эффективным препаратом (Melka A. et al., 1997).

В плацебо-контролируемом двойном слепом клиническом исследовании, проведенном в общей сложности на 72 здоровых молодых людях, вводили однократные и повторные дозы оригинального препарата толперизона (50 и 150 мг в течение 8 дней); было установлено, что препарат не вызывает седативного эффекта (Dulin J. et al.,1998). В двойном слепом рандомизированном контрольном исследовании P. Bajaj и соавторы установили, что применение толперизона гидрохлорида с профилактической целью (150 мг 3 р/сут в течение 8 дней) не вызывает уменьшения выраженности боли во время мышечной болезненности после физической нагрузки (Bajaj P. et al., 2003), но приводит к снижению изометрической (статической) нагрузки (силы без движения), когда происходит работа мышц без изменений их длины и при неподвижности суставов.

P. Svensson и соавторами в рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом перекрестном исследовании было изучено действие толперизона гидрохлорида (300 мг перорально) и мезилата придинола (8 мг перорально) при создании экспериментальной боли в мышцах челюсти и рефлекса на растяжение жевательных мышц челюсти. Был сделан вывод о том, что толперизон обеспечивает значительное снижение уровня экспериментальной боли в мышцах челюсти, однако не оказывает влияния на латентный период массетер-рефлекса жевательных мышц (Svensson P. et al., 2003).

Были исследованы эффективность и безопасность толперизона (препарат принимали в дозе 300–900 мг/сут в течение 12 нед) при лечении спастичности у больных, перенесших инсульт. Результаты оценивались в рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом многоцентровом исследовании с параллельными группами (Stamenova P. et al., 2005). Толперизон снижал средний балл по шкале Эшворта (используется для измерения спастичности и эффекта ее лечения, а также для измерения степени тяжести и частоты сопротивления пассивным движениям по 5-балльной оценке) на величину, равную приблизительно <0,0001, по сравнению с группой, получавшей плацебо. Нежелательные эффекты были в основном легкой или средней интенсивности. Результаты исследования продемонстрировали эффективность и отличную переносимость толперизона при лечении спастической гипертонии после церебрального инсульта. Было также высказано предположение, что индивидуальное титрование дозы, которая может превышать рекомендуемую максимальную дозу 450 мг/сут, приводит к оптимальному терапевтическому эффекту.

В проспективном открытом многоцентровом наблюдательном постмаркетинговом исследовании, проведенном в 174 центрах ортопедической помощи по всей Индии, было изучено 920 больных с болезненным мышечным спазмом, связанным с дегенеративными или воспалительными состояниями. Терапия толперизоном (назначали 150 мг 3 р/сут в течение 7 дней перорально) приводила к значительному улучшению (р<0,0001) по шкале Лайкерта (психометрическая шкала, которая часто используется в анкетах, опросниках). Ни у одного пациента в течение периода исследования не отмечалось седативного эффекта, а частота возникновения побочных эффектов, таких как тошнота, раздражение желудка была минимальной (Prabhoo R. et al., 2011).

В многоцентровом рандомизированном сравнительном клиническом исследовании приняли участие случайно отобранные 250 больных со спазмом мышц позвоночника, с острой или рецидивирующей болью в пояснице средней и тяжелой интенсивности и отсутствием признаков тяжелых заболеваний позвоночника. Им назначали 150 мг толперизона 3 р/сут или 8 мг тиокольхикозида 2 р/сут в течение 7 дней. На 3-й день исследования при маневре Ласега отмечалось улучшение суставной экскурсии при приеме толперизона по сравнению с тиокольхикозидом. При терапии толперизоном снижение показателя расстояния от пальца до пола было более значительным на 7-й день исследования. Показатели боли в состоянии покоя и при движении были значительно ниже при терапии толперизоном (Rao R. et al., 2012).

Толперизон широко и эффективно применяется в клинической практике, однако точный механизм его действия до конца не изучен. Это может быть связано с тем фактом, что механизмы, вовлеченные в патофизиологию спастичности, все еще недостаточно раскрыты.

Терапия

Мидостад принимают после приема пищи, запивая 1 стаканом воды. Из-за недостаточного приема пищи биодоступность препарата может снизиться.

Взрослым назначают 150–450 мг/сут, дозу делят на 3 приема.

Отравление толперизоном

Толперизон является миорелаксантом центрального действия, который тормозит активность потенциалзависимых натриевых каналов. Был также доказан угнетающий эффект на потенциалзависимые кальциевые каналы. Однако в литературе недостаточно информации о клинических особенностях отравления толперизоном. Целью одного из исследований было изучение клинических особенностей острых передозировок толперизона. В результате было установлено, что острая передозировка толперизона может быть опасной для жизни, происходит быстрое наступление тяжелых неврологических, респираторных и сердечно-сосудистых симптомов. Поэтому был сделан вывод, что при наличии альтернативных миорелаксантов следует тщательно оценивать терапию толперизоном (Martos V. et al., 2015).

Заключение

Толперизон является широко назначаемым препаратом в клинической практике при патологически повышенном тонусе скелетных мышц (спастичность) и связанной с ним боли. Толперизон является миорелаксантом центрального действия, блокирующим спинномозговую сегментарную рефлекторную активность. Недавние оценки механизма его действия показали, что соединение ингибирует натриевые каналы и обладает активностью блокирования кальциевых каналов N-типа как in vitro, так и in vivo. Толперизон является специфическим ингибитором моносинаптических рефлексов и лишь частично ингибирует полисинаптические рефлексы. Его эффекты уникальны по сравнению с баклофеном и бензодиазепинами, поскольку он дозозависимо угнетает сгибательный рефлекс, подавляя синапсы норадренергических нейронов в спинном мозге. Толперизон эффективно ослабляет спинальные рефлексы и ингибирует нисходящие ретикулоспинальные проекции. Толперизон ингибирует распространение потенциала действия как в миелиновых А-, так и в немиелинизированных С-волокнах. Толперизон оказывает специфическое ингибирующее действие на независимые натриевые каналы, связанные с болью, и тем отличается по своему действию от действия лидокаина на натриевые каналы. Эффект толперизона был наиболее выраженным в областях головного мозга, участвующих в болевом ощущении (префронтальная кора, центральная доля, таламус и вторичная соматосенсорная кора). Толперизона гидрохлорид — эффективное и безопасное лекарственное средство, применяемое в терапии рефлекторного мышечного спазма, побочные реакции при его применении минимальные (Tekes K., 2014).