Боросан крем (Borosan cream) (347998) - инструкция по применению Косметические средства
Боросан крем инструкция по применению
Состав
100 г крема содержит:
Экстракт Гедихиума колосистого (Hedychium spicatum) 1,5 г,
Экстракт Азадирахты индийской (Azadirachta indica) 1,0 г,
Экстракт Алоэ вера (Aloe barbadensis) 1,0 г,
Экстракт Ветивера (Vetiveria zizanioides) 0,5 г,
Экстракт Базилика священного (Ocimum sanctum) 0,4 г,
Экстракт Куркумы длинной (Curcuma longa) 0,3 г,
Экстракт Солодки (Glycerrhiza glabra) 0,3 г;
вспомогательные вещества:
вода очищенная, легкий жидкий парафин, микрокристаллический воск (E905), тальк, парафиновый воск, безводный ланолин (Е913), оксид цинка, цетиловый спирт, лаурилсульфат натрия (Е487), ксантановая камедь (E415), ароматизатор, бутиловый гидрокситолуол (E321), консервант борная кислота (E284).
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к компонентам. Дети до 3 лет.
Способ применения
Крем наносится на пораженный участок кожи 2–3 раза в день.
Форма выпуска
крем 20 г в тубе, 1 туба в картонной коробке.
Условия хранения
Хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке производителя.
Срок годности
3 года от даты изготовления в закрытой упаковке.
Производитель
Ананта Медикеар Лимитед,
юридический адрес: 621, Ринг Роад Малл, Сектор-3, Рохини, Нью Дели — 110085, Индия, тел. +911147050531;
адрес места производства: Дж-1–265, Фаза-II, РИИКО Индастриал Эриа, Удиог Вихар, Шриганганагар (Радж.), Индия.