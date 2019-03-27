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Борная кислота плюс (Bboracic acid plus) (347988) - инструкция по применению Косметические средства

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Борная кислота плюс (Bboracic acid plus)
Цена в городе Киев
от 21,60 грн
Без рецепта
1 шт от 21,60 грн 1 шт от 22,00 грн 1 шт от 14,30 грн 1 шт Нет в наличии
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В наличии в 185 аптеках
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Форма выпуска
Порошок
Вес
10 г
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья