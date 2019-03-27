Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБорная кислота плюс (Bboracic acid plus) Борная кислота плюс (Bboracic acid plus) (347988) - инструкция по применению Косметические средства Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 21,60 грн Без рецепта 1 шт от 21,60 грн 1 шт от 22,00 грн 1 шт от 14,30 грн 1 шт Нет в наличии Больше +1 В наличии в 185 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Ключи Здоровья Форма выпуска Порошок Вес 10 г Косметические средства 06 Косметические средства для здоровья