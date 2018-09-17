Декстроза, аскорбиновая кислота, поливинилпирролидон, солодки экстракт, имбиря корни, хлорофилл-каротиноидный экстракт-комплекс, аэросил, магния стеарат.

Антисептическое средство для местного применения, активен против бактерий и микроорганизмов в полости рта и горле. Компоненты Амкесол Фито облегчают кашель, сухость и раздражение горла.

Солодка голая содержит активные вещества, которые обусловливают многостороннее действие - противовоспалительное, отхаркивающее, антигистаминное, противоязвенное. Отхаркивающее действие солодки связана с содержанием глицирризином, что усиливает секреторную функцию слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Спазмолитическое действие средства на гладкие мышцы дыхательных путей обусловлено ​​присутствием флавоновых соединений, среди которых наиболее ликвиритозид; стероидные соединения, содержащиеся в солодке, близкие по своему строению к ГКС. Их наличие обеспечивает антигистаминный, противовоспалительный (кортикостероидоподобный) эффект.

Имбирь лекарственный обладает противовоспалительными, антиоксидантными, согревающими свойствами. В его состав входят фенолоподобные вещества - гингерол, цинеол, борнеол, которые обладают антисептическими, антимикробными и отхаркивающими свойствами.

Хлорофилл-каротиноидный экстракт-комплекс - это экстракт из 15 растений, полученный по уникальной технологии. Имеет специфическую противовирусную, антибактериальную, отхаркивающую и противовоспалительную активность, что позволяет использовать его в комплексном лечении респираторных заболеваний.