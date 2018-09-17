Амкесол фито (Amkesol fito) (347975) - инструкция по применению Диетические добавки
Амкесол фито инструкция по применению
Состав
Декстроза, аскорбиновая кислота, поливинилпирролидон, солодки экстракт, имбиря корни, хлорофилл-каротиноидный экстракт-комплекс, аэросил, магния стеарат.
Антисептическое средство для местного применения, активен против бактерий и микроорганизмов в полости рта и горле. Компоненты Амкесол Фито облегчают кашель, сухость и раздражение горла.
Солодка голая содержит активные вещества, которые обусловливают многостороннее действие - противовоспалительное, отхаркивающее, антигистаминное, противоязвенное. Отхаркивающее действие солодки связана с содержанием глицирризином, что усиливает секреторную функцию слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Спазмолитическое действие средства на гладкие мышцы дыхательных путей обусловлено присутствием флавоновых соединений, среди которых наиболее ликвиритозид; стероидные соединения, содержащиеся в солодке, близкие по своему строению к ГКС. Их наличие обеспечивает антигистаминный, противовоспалительный (кортикостероидоподобный) эффект.
Имбирь лекарственный обладает противовоспалительными, антиоксидантными, согревающими свойствами. В его состав входят фенолоподобные вещества - гингерол, цинеол, борнеол, которые обладают антисептическими, антимикробными и отхаркивающими свойствами.
Хлорофилл-каротиноидный экстракт-комплекс - это экстракт из 15 растений, полученный по уникальной технологии. Имеет специфическую противовирусную, антибактериальную, отхаркивающую и противовоспалительную активность, что позволяет использовать его в комплексном лечении респираторных заболеваний.
Способ применения
3-5 таблеток в день (держать во рту до полного рассасывания).
Противопоказания
Не рекомендуется применять детям до 12 лет, людям страдающим на сахарный диабет. В случае повышенной чувствительности к средству, применение следует прекратить.
Условия хранения
В защищенном от света месте при температуре от 5 °С до 25 °С.
Срок годности
24 месяца.