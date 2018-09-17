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Амкесол фито (Amkesol fito) (347975) - инструкция по применению Диетические добавки

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Амкесол фито (Amkesol fito)
Цена в городе Киев
от 80,50 грн
Без рецепта
20 шт от 80,50 грн 30 шт Нет в наличии
В наличии в 1 аптеке других городов
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки для рассасывания
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
7.3. Диетические добавки, применяемые при воспалительных процессах органов дыхания
Регистрационное удостоверение
602-123-20-1/39279 от 17.09.2018

Амкесол фито инструкция по применению

Состав

Декстроза, аскорбиновая кислота, поливинилпирролидон, солодки экстракт, имбиря корни, хлорофилл-каротиноидный экстракт-комплекс, аэросил, магния стеарат.

Антисептическое средство для местного применения, активен против бактерий и микроорганизмов в полости рта и горле. Компоненты Амкесол Фито облегчают кашель, сухость и раздражение горла.

Солодка голая содержит активные вещества, которые обусловливают многостороннее действие - противовоспалительное, отхаркивающее, антигистаминное, противоязвенное. Отхаркивающее действие солодки связана с содержанием глицирризином, что усиливает секреторную функцию слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Спазмолитическое действие средства на гладкие мышцы дыхательных путей обусловлено ​​присутствием флавоновых соединений, среди которых наиболее ликвиритозид; стероидные соединения, содержащиеся в солодке, близкие по своему строению к ГКС. Их наличие обеспечивает антигистаминный, противовоспалительный (кортикостероидоподобный) эффект.

Имбирь лекарственный обладает противовоспалительными, антиоксидантными, согревающими свойствами. В его состав входят фенолоподобные вещества - гингерол, цинеол, борнеол, которые обладают антисептическими, антимикробными и отхаркивающими свойствами.

Хлорофилл-каротиноидный экстракт-комплекс - это экстракт из 15 растений, полученный по уникальной технологии. Имеет специфическую противовирусную, антибактериальную, отхаркивающую и противовоспалительную активность, что позволяет использовать его в комплексном лечении респираторных заболеваний.

Способ применения

3-5 таблеток в день (держать во рту до полного рассасывания).

Противопоказания

Не рекомендуется применять детям до 12 лет, людям страдающим на сахарный диабет. В случае повышенной чувствительности к средству, применение следует прекратить.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 5 °С до 25 °С.

Срок годности

24 месяца.

Амкесол фито
Амкесол фито таблетки для рассасывания, №20
от 80,50 грн
В наличии в 1 аптеке
Цены в аптеках
Амкесол фито
Амкесол фито таблетки для рассасывания, №20
от 80,50 грн
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