Диетические добавкиДиетические добавки к пище для лиц, контролирующих массу телаДиетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организмеБилайт (B-lite) Билайт (B-lite) (347916) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 397,50 грн Без рецепта 30 шт, 0,4 г от 397,50 грн В наличии в 5 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Камила-Фарма Форма выпуска Капсулы Дозировка 0,4 г Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 9.2. Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме