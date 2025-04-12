Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника

Евро-биотик жермина (Euro-biotic germina)

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ЕВРО-БИОТИК ЖЕРМИНА
ЕВРО-БИОТИК ЖЕРМИНА
Капсулы №20
Allianz Biosciences
от 279,96 грн
в 2 аптеках
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ЕВРО-БИОТИК ЖЕРМИНА
ЕВРО-БИОТИК ЖЕРМИНА
Порошок для приготовления оральной суспензии пакетик №15
Allianz Biosciences
Нет в наличии
Цены в Киев
от 279,96 грн
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Характеристики
Производитель
Allianz Biosciences
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки