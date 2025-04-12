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Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника
Евро-биотик жермина (Euro-biotic germina)
2 препарата
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ЕВРО-БИОТИК ЖЕРМИНА
Капсулы №20
Allianz Biosciences
от
279,96
грн
в 2 аптеках
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ЕВРО-БИОТИК ЖЕРМИНА
Порошок для приготовления оральной суспензии пакетик №15
Allianz Biosciences
Нет в наличии
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Форма выпуска
капс.
пор. д/п орал. сусп.
Упаковка
пакетик
Количество штук в упаковке
15
20
Цены в
Киев
от
279,96
грн
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Характеристики
Производитель
Allianz Biosciences
Форма выпуска
Капсулы
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника
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