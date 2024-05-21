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Глицин Форте (Glycine Forte) (347866) - инструкция по применению Диетические добавки

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Глицин Форте (Glycine Forte)
Цена в городе Киев
от 57,99 грн
Без рецепта
40 шт, 300 мг от 57,99 грн 40 шт, 300 мг от 144,50 грн 40 шт Нет в наличии
В наличии в 217 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
300 мг
Количество штук в упаковке
40 шт.
Диетические добавки
1.3. Диетические добавки к пище, способствующие улучшению метаболизма в тканях головного мозга