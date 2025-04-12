Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника

Евро-биотик кидс (Euro-biotic kids)

ЕВРО-БИОТИК КИДС порошок для оральной суспензии 5 г флакон №1
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
Характеристики
Производитель
Tablets (India) Limited
Форма выпуска
Порошок для оральной суспензии
Условия продажи
Без рецепта
Дозировка
5 г
Количество штук в упаковке
1 шт.
Диетические добавки