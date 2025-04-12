Фармакодинамика.

Фенилэфрин

Фенилэфрин — синтетический амин, оказывающий симпатомиметичное действие. После местного применения на конъюнктиву фенилэфрин действует непосредственно на α-адренергические рецепторы глаза, что приводит к сокращению расширительной мышцы радужной оболочки и мелких артерий конъюнктивы. Средство приводит лишь к незначительному ослаблению ресничной мышцы, что не сопровождается существенной циклоплегией.

После местного применения 2,5% раствора фенилэфрина гидрохлорида в глаз максимальный мидриаз достигается в течение 15–60 минут, а восстановление наступает в течение 3 часов. Применение 10% раствора фенилэфрина гидрохлорида вызывает максимальный мидриаз в течение 10–90 минут; восстановление наступает в течение 3–7 часов.

Действие фенилэфрина дополняет действие тропикамида, поскольку они обладают разными механизмами действия. Фенилэфрин при применении с тропикамидом ослабляет или нивелирует тенденцию тропикамида повышать внутриглазное давление.

Данная комбинация действующих веществ применяется для расширения зрачка в условиях, когда монокомпонентные препараты не полностью эффективны.

Тропикомид

Тропикамид — антихолинергическое средство, блокирующее реакции холинергической стимуляции сфинктерной мышцы радужной оболочки и ресничной мышцы, таким образом расширяя зрачок (мидриаз). В больших концентрациях (1%) тропикамид вызывает паралич аккомодации. Действие препарата наступает быстро, но относительно кратковременно.

После местного применения в глаз тропикамид блокирует действие ацетилхолина, приводя к ослаблению холинергически возбужденной сфинктерной мышцы радужной оболочки. Адренергическое возбуждение радиальных волокон вследствие этого не сталкивается с сопротивлением, и зрачок становится расширенным.

Холинергическая стимуляция аккомодативной ресничной мышцы также блокируется.

Антихолинергический эффект тропикамида приводит к расширению зрачка (мидриаз) и паралича аккомодации (циклоплегия). Тропикамид оказывает больший мидриотический, чем циклоплегический эффект. Это клинически важно, поскольку наличие мидриаза, вызванного тропикамидом, не обязательно указывает на достаточную циклоплегию.

Фармакокинетика.

Фенилэфрин

Фенилэфрин при местном применении обычно не абсорбируется в системный кровоток, но абсорбция возможна после местного применения в конъюнктивальный мешок, что может вызвать системное (симпатомиметичное) действие. Метаболизируется в печени с помощью фермента моноаминооксидазы (МАО).

Тропикомид

Тропикамид после местного применения быстро абсорбируется в системный кровоток. Пиковая концентрация тропикамида колеблется в пределах 1,3–5,2 нг/мл индивидуально для каждого пациента. Средняя пиковая концентрация в плазме крови составляет 2,8 ± 1,7 нг/мл через 5 минут после закапывания. Концентрация тропикамида в плазме крови составляет 0,46 ± 0,51 нг/мл через 60 минут и менее 240 пг/мл через 120 минут после закапывания.