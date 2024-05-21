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Бурпия (Burpia) (347123) - инструкция по применению Диетические добавки

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Бурпия (Burpia)
Цена в городе Киев
от 338,82 грн
Без рецепта
30 шт, 420 мг от 338,82 грн 60 шт, 420 мг от 678,59 грн
В наличии в 443 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
420 мг
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
10.1. Диетические добавки, улучшающие функцию мочевыводящей системы и с мочегонным эффектом 10.5. Диетические добавки, способствующие растворению и тормозящие образование камней в мочевыводящей системе