Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию мочеполовой системыДиетические добавки, улучшающие функцию мочевыводящей системы и с мочегонным эффектомБурпия (Burpia) Бурпия (Burpia) (347123) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 338,82 грн Без рецепта 30 шт, 420 мг от 338,82 грн 60 шт, 420 мг от 678,59 грн В наличии в 443 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Бовиос Фарм Форма выпуска Капсулы Дозировка 420 мг Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 10.1. Диетические добавки, улучшающие функцию мочевыводящей системы и с мочегонным эффектом 10.5. Диетические добавки, способствующие растворению и тормозящие образование камней в мочевыводящей системе