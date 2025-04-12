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Детская косметика
Джонсонс шампунь детский Сильные локоны (Johnsons shampoo for kids Strong curls)
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155,95
грн
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Характеристики
Производитель
Johnson & Johnson
Условия продажи
Без рецепта
Объем
300 мл
Косметические средства
05 Детская косметика
Регистрация
602-123-20-3/41570 от 01.10.2018
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
155,95
грн
в 2 аптеках других городов
Найти в аптеках
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