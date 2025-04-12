Детская косметика

Джонсонс шампунь детский Сильные локоны (Johnsons shampoo for kids Strong curls)

JOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС "СИЛЬНЫЕ ЛОКОНЫ" 300 мл №1
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 155,95 грн
в 2 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
Johnson & Johnson
Условия продажи
Без рецепта
Объем
300 мл
Косметические средства
Регистрация
602-123-20-3/41570 от 01.10.2018