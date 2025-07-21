Детские зубные щетки

Зубная щетка Колгейт кидс 2+ миньоны (Toothbrush Colgate kids 2+ minions)

ЗУБНАЯ ЩЕТКА COLGATE KIDS 2+ Миньоны супер мягкая на присоске №1
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 86,50 грн
в 1 аптеке других городов
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Характеристики
Производитель
Colgate Sanxiao
Форма выпуска
Миньоны
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Косметические средства