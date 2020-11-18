Фармакодинамика.

Артеджа® Комплекс — комбинированный препарат для стимуляции восстановления хрящевой ткани. Действие лекарственного средства обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Хондроитина натрия сульфат является высокомолекулярным мукополисахаридом, который участвует в построении хрящевой ткани. Снижает активность ферментов, разрушающих суставной хрящ, и стимулирует его регенерацию. При ранних стадиях воспалительного процесса хондроитина натрия сульфат снижает его активность и таким образом замедляет дегенерацию хрящевой ткани. Способствует снижению болевого синдрома, улучшению функции суставов, снижает потребность в НПВП у больных с остеоартрозом коленных и тазобедренных суставов.

Глюкозамина гидрохлорид имеет хондропротекторные свойства, снижает дефицит гликозаминов в организме, участвует в биосинтезе протеогликанов и гиалуроновой кислоты. Имея тропность к хрящевой ткани, глюкозамина гидрохлорид инициирует процесс фиксации серы при синтезе хондроитинсерной кислоты. Глюкозамина гидрохлорид селективно действует на суставной хрящ, является специфическим субстратом и стимулятором синтеза гиалуроновой кислоты и протеогликанов, угнетает образование супероксидных радикалов и ферментов, которые вызывают повреждения хрящевой ткани (коллагеназы и фосфолипазы), предотвращает разрушительное действие глюкокортикоидов на хондроциты и нарушение биосинтеза гликозаминогликанов, индуцированное нестероидными противовоспалительными препаратами.

Фармакокинетика.

После однократного приема препарата в средней терапевтической дозе максимальная концентрация хондроитина натрия сульфата в плазме крови достигается через 3–4 часа, в синовиальной жидкости — через 4–5 часов. Биодоступность составляет 13%. Выведение осуществляется в основном почками в течение 24 часов. 90% примененного глюкозамина всасывается в кишечнике. Более 25% принятой дозы попадает из плазмы крови в хрящевую ткань и синовиальные оболочки суставов. В печени часть препарата метаболизируется до мочевины, углекислого газа и воды.