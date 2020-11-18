Артеджа® Комплекс (Artedja Complex) (346812) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Артеджа ® Комплекс инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
- Местонахождение заявителя
Состав
действующие вещества: глюкозамина гидрохлорид, хондроитина натрия сульфат;
1 капсула содержит глюкозамина гидрохлорида в пересчете на 100% вещество 500 мг, хондроитина натрия сульфата в пересчете на 100% вещество 400 мг;
вспомогательные вещества: натрия кроскармеллоза, магния стеарат.
Лекарственная форма
Капсулы.
Основные физико-химические свойства: твердые желатиновые капсулы с бесцветным прозрачным корпусом и бесцветной прозрачной крышечкой.
Содержимое капсул — порошок белого с желтоватым оттенком цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Код АТС М09А Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Артеджа® Комплекс — комбинированный препарат для стимуляции восстановления хрящевой ткани. Действие лекарственного средства обусловлено компонентами, входящими в его состав.
Хондроитина натрия сульфат является высокомолекулярным мукополисахаридом, который участвует в построении хрящевой ткани. Снижает активность ферментов, разрушающих суставной хрящ, и стимулирует его регенерацию. При ранних стадиях воспалительного процесса хондроитина натрия сульфат снижает его активность и таким образом замедляет дегенерацию хрящевой ткани. Способствует снижению болевого синдрома, улучшению функции суставов, снижает потребность в НПВП у больных с остеоартрозом коленных и тазобедренных суставов.
Глюкозамина гидрохлорид имеет хондропротекторные свойства, снижает дефицит гликозаминов в организме, участвует в биосинтезе протеогликанов и гиалуроновой кислоты. Имея тропность к хрящевой ткани, глюкозамина гидрохлорид инициирует процесс фиксации серы при синтезе хондроитинсерной кислоты. Глюкозамина гидрохлорид селективно действует на суставной хрящ, является специфическим субстратом и стимулятором синтеза гиалуроновой кислоты и протеогликанов, угнетает образование супероксидных радикалов и ферментов, которые вызывают повреждения хрящевой ткани (коллагеназы и фосфолипазы), предотвращает разрушительное действие глюкокортикоидов на хондроциты и нарушение биосинтеза гликозаминогликанов, индуцированное нестероидными противовоспалительными препаратами.
Фармакокинетика.
После однократного приема препарата в средней терапевтической дозе максимальная концентрация хондроитина натрия сульфата в плазме крови достигается через 3–4 часа, в синовиальной жидкости — через 4–5 часов. Биодоступность составляет 13%. Выведение осуществляется в основном почками в течение 24 часов. 90% примененного глюкозамина всасывается в кишечнике. Более 25% принятой дозы попадает из плазмы крови в хрящевую ткань и синовиальные оболочки суставов. В печени часть препарата метаболизируется до мочевины, углекислого газа и воды.
Показания
Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника: первичный и вторичный остеоартроз, плечелопаточный периартрит, остеохондроз позвоночника, переломы (для ускорения образования костной мозоли).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, тромбофлебиты, сахарный диабет, тяжелые нарушения функции почек/печени, фенилкетонурия, склонность к кровотечениям, язва желудка или кишечника. Не применять пациентам с повышенной чувствительностью (аллергией) к морепродуктам.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При комбинированном применении препарат Артеджа® Комплекс усиливает всасывание из желудочно-кишечного тракта тетрациклинов и уменьшает — полусинтетических пенициллинов и левомицетина (хлорамфеникола). Артеджа® Комплекс можно применять вместе с нестероидными противовоспалительными средствами и глюкокортикостероидами. На фоне приема препарата снижается потребность в нестероидных противовоспалительных препаратах, глюкокортикостероидах, а также в обезболивающих средствах.
Было отмечено усиление действия кумариновых антикоагулянтов. В связи с этим у пациентов целесообразно проводить контроль параметров коагуляции.
При одновременном применении глюкозамина и варфарина возможно усиление действия последнего и развитие кровотечения. Поэтому при одновременном применении необходимо контролировать параметры свертывания крови.
Глюкозамин может повлиять на концентрацию циклоспорина в крови.
Эффективность лечения повышается при обогащении рациона витаминами А, С и солями марганца, магния, меди, цинка, селена.
Особенности применения
- Ее превышать рекомендуемую суточную дозу.
- Пациентам с сахарным диабетом целесообразно чаще контролировать уровень сахара в крови, особенно в начале лечения.
- Было описано обострение симптомов астмы и у пациентов с астмой после начала лечения глюкозамином, поэтому такие пациенты должны знать о потенциальном ухудшении симптомов.
- В редких случаях у пациентов с сердечной и/или почечной недостаточностью наблюдались отеки и/или задержка воды в организме. Это может быть связано с осмотическим эффектом хондроитина сульфата.
Способ применения и дозы
Артеджа® Комплекс назначают внутрь по 1 капсуле 3 раза в сутки в течение первых 3-х недель; далее по 1 капсуле 2 раза в сутки в течение следующих 2–3 месяцев. Курс лечения обычно повторяют с интервалом 3 месяца.
Дети
Препарат применяют детям.
Побочные реакции
Доступные данные указывают на то, что глюкозамин и хондроитин сульфат в обычно назначаемых дозах (1500 мг/сут и 1200 мг/сутки соответственно), не токсичны и не вызывают известные модели неблагоприятных реакций.
В пострегистрационный период применения лекарственного средства сообщалось о следующих побочных реакциях
Со стороны желудочно-кишечного тракта.
Боль в эпигастральной области, диспепсия, запор, метеоризм, диарея, тошнота и рвота.
Со стороны иммунной системы.
Аллергические реакции, в том числе кожная сыпь, крапивница, зуд, эритема, дерматит, макулопапулезная сыпь, отеки, ангионевротический отек. Если возникают аллергические реакции, лечение должно быть прекращено, необходима консультация специалиста.
Со стороны нервной системы.
Головокружение, головная боль, сонливость, бессонница, повышенная утомляемость.
Другие побочные реакции, которые упоминаются в литературных источниках.
Поступали сообщения об экстрасистолах, нарушениях зрения и аллопеции при приеме 1200 мг хондроитина сульфата, однако они очень редки.
В случае появления любых нежелательных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 30 или 60 капсул в контейнере, по 1 контейнеру в пачке, или по 6 капсул в блистере, по 5 или 10 блистеров в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЧАО «ФИТОФАРМ».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 84500, Донецкая обл., г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.
Заявитель
ЧАО «ФИТОФАРМ».
Местонахождение заявителя
Украина, 02152, г. Киев, проспект Павла Тычины, дом 1В, офис А 504.