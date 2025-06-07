Киев
О товаре
Цены
Детские зубные пасты, гели и порошки
Зубная паста Колгейт элмекс юниор (Toothpaste Colgate elmex junior)
Цены в
Киев
от
112,04
грн
в 464 аптеках
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Характеристики
Производитель
Colgate-Palmolive Company
Условия продажи
Без рецепта
Объем
75 мл
Косметические средства
4.1.1.3. Детские зубные пасты, гели и порошки
Регистрация
602-123-20-3/42380 от 05.10.2018
Цены в
Киев
от
112,04
грн
в 464 аптеках
Найти в аптеках
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