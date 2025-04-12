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Олимель N9E (Olimel N9E)
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8544,10
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Характеристики
Производитель
Baxter
Форма выпуска
Эмульсия для инфузии
Условия продажи
По рецепту
Количество штук в упаковке
4 шт.
ATC-группа
B05B A10 Комбинации
Регистрация
UA/17381/01/01 от 08.04.2024
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
8544,10
грн
в 1 аптеке других городов
Найти в аптеках
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