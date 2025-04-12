Комбинации

Олимель N9E (Olimel N9E)

Олимель N9E эмульсия для инфузии пакет трехкамерный пластиковый 1500 мл в защитной оболочке №4
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 8544,10 грн
в 1 аптеке других городов
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Baxter
Форма выпуска
Эмульсия для инфузии
Условия продажи
По рецепту
Количество штук в упаковке
4 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/17381/01/01 от 08.04.2024