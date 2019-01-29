тщательно вымыть руки с мылом и водой. Перед использованием капли следует нагреть до температуры тела, подержав флакончик в руках. Перевернуть флакон кончиком капельницы вниз или сделать так, чтобы средство попало в капельницу. Следует наклониться или лечь на бок так, чтобы ухо, в которое происходит закапывание, было вверху. Мягко потянуть ухо назад и вверх, чтобы открыть слуховой проход. Закапать необходимое количество капель в ухо. Аккуратно нажать на козелок, чтобы капли попали в слуховой проход. Следует держать голову наклоненной или оставаться в положении на боку в течение нескольких минут. После этого, при необходимости, следует очистить ушную раковину. После использования сразу закрыть флакон крышкой и вымыть руки.

Для удаления ушных пробок: количество р-ра зависит от размеров слухового канала, от 2 до 4 капель в каждый слуховой канал 2–3 раза в сутки в течение 3–4 дней.

Для предотвращения накопления избытка ушной серы в наружном слуховом проходе и для регулярной гигиены ушей при повышенном ее образовании: по 2–4 капли в каждый слуховой канал дважды в месяц. Повторное использование возможно после консультации с врачом.

Средство предназначено только для наружного использования. Избегать контакта с глазами. Детям в возрасте от 3 лет рекомендуется использовать под наблюдением взрослых. Перед использованием рекомендуется консультация врача. Перекись водорода, входящая в состав средства, вступая в реакцию с кожей слухового прохода и/или ушной серой, может вызвать шипение в ухе.