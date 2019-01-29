ДЕВАКСИЛ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОТОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО (DEVAXIL) (345824) - инструкция по применению Косметические средства
- Инструкция
- Диагнозы
ДЕВАКСИЛ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОТОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО инструкция по применению
Характеристика
Состав: вода дистиллированная, глицерин, натрия салицилат, ПЭГ-40 гидрогенизированное касторовое масло, борная кислота, перекись водорода.
Фармакологические свойства
профилактически-гигиеническое отологическое средство Деваксил — это комбинация компонентов, использование которых возможно для растворения и удаления ушных серных пробок и предотвращения их формирования в результате накопления ушной серы, регулярной гигиены ушей при повышенном образовании серы, особенно при ощущении заложенности ушного канала, жалобах на зуд, покраснение и другие неприятные ощущения в наружном слуховом канале. Комбинация глицерина с гидрогенизированным касторовым маслом способствует смягчению и восстановлению естественного уровня увлажненности кожи наружного ушного канала. Перекись водорода способствует растворению серной пробки и облегчает ее последующее удаление из ушного канала. Перекись водорода в составе р-ра при контакте с ушной серой, поврежденной кожей и слизистыми оболочками вступает в реакцию, в результате которой высвобождается активный кислород, который способствует очищению поверхности, растворению и инактивации органических веществ (в том числе ушной серы). Натрия салицилат обладает противовоспалительным, подсушивающим, антисептическим, кератолитическим и кератопластическим свойствами. Способствует уменьшению выраженности неприятных ощущений в наружном слуховом канале. Борная кислота задерживает рост и развитие бактерий благодаря антисептическим и антимикробным свойствам, способствует предотвращению последствий чрезмерной выработки кожного сала и образованию избытка серы.
Профилактически гигиеническое отологическое средство Деваксил может использоваться для растворения и удаления ушных серных пробок и предотвращения их формирования вследствие накопления ушной серы, регулярной гигиены ушей при повышенном образовании серы (особенно при пользовании слуховыми аппаратами, телефонными гарнитурами и головными телефонами, которые закрепляются в наружном слуховом проходе, после пребывания в запыленных местах или зонах повышенной влажности, занятий водными видами спорта и отдыха), особенно при ощущении заложенности ушного канала.
Рекомендации по использованию
тщательно вымыть руки с мылом и водой. Перед использованием капли следует нагреть до температуры тела, подержав флакончик в руках. Перевернуть флакон кончиком капельницы вниз или сделать так, чтобы средство попало в капельницу. Следует наклониться или лечь на бок так, чтобы ухо, в которое происходит закапывание, было вверху. Мягко потянуть ухо назад и вверх, чтобы открыть слуховой проход. Закапать необходимое количество капель в ухо. Аккуратно нажать на козелок, чтобы капли попали в слуховой проход. Следует держать голову наклоненной или оставаться в положении на боку в течение нескольких минут. После этого, при необходимости, следует очистить ушную раковину. После использования сразу закрыть флакон крышкой и вымыть руки.
Для удаления ушных пробок: количество р-ра зависит от размеров слухового канала, от 2 до 4 капель в каждый слуховой канал 2–3 раза в сутки в течение 3–4 дней.
Для предотвращения накопления избытка ушной серы в наружном слуховом проходе и для регулярной гигиены ушей при повышенном ее образовании: по 2–4 капли в каждый слуховой канал дважды в месяц. Повторное использование возможно после консультации с врачом.
Средство предназначено только для наружного использования. Избегать контакта с глазами. Детям в возрасте от 3 лет рекомендуется использовать под наблюдением взрослых. Перед использованием рекомендуется консультация врача. Перекись водорода, входящая в состав средства, вступая в реакцию с кожей слухового прохода и/или ушной серой, может вызвать шипение в ухе.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любому из компонентов, детский возраст до 3 лет, гнойный отит, перфорация барабанной перепонки, период беременности и кормления грудью.
Условия хранения
в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света месте при температуре 4–25 °С.