Шампунь и гель детский Джонсонс 2 в 1 (Shampoo and gel for kids Johnsons 2 in 1)

Цены в городах рядом Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах от 209,85 грн в 1 аптеке других городов Найти в аптеках Характеристики Производитель Johnson & Johnson Условия продажи Без рецепта Объем 300 мл Косметические средства 05 Детская косметика Регистрация 602-123-20-3/41570 от 01.10.2018 Цены в городах рядом Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах от 209,85 грн в 1 аптеке других городов Найти в аптеках