Детская косметика

Шампунь и гель детский Джонсонс 2 в 1 (Shampoo and gel for kids Johnsons 2 in 1)

JOHNSON'S® ДЕТСКИЙ ШАМПУНЬ И ГЕЛЬ 2 В 1 300 мл №1
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 209,85 грн
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Характеристики
Производитель
Johnson & Johnson
Условия продажи
Без рецепта
Объем
300 мл
Косметические средства
Регистрация
602-123-20-3/41570 от 01.10.2018