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Шампунь и гель детский Джонсонс 2 в 1 (Shampoo and gel for kids Johnsons 2 in 1)
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от
209,85
грн
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Характеристики
Производитель
Johnson & Johnson
Условия продажи
Без рецепта
Объем
300 мл
Косметические средства
05 Детская косметика
Регистрация
602-123-20-3/41570 от 01.10.2018
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
209,85
грн
в 1 аптеке других городов
Найти в аптеках
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