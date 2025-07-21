Детские зубные щетки

Зубная щетка детская Колгейт Барби (Toothbrush for kids Colgate Barbie)

ЗУБНАЯ ЩЕТКА ДЕТСКАЯ COLGATE БАРБИ для детей от 5 лет №1
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 85,00 грн
в 1 аптеке других городов
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
Colgate Sanxiao
Форма выпуска
Для детей
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Косметические средства