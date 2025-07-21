Детская косметика

Присыпка детская Джонсонс (Powder for kids Johnson's)

JOHNSON'S® ДЕТСКАЯ ПРИСЫПКА ДЛЯ ТЕЛА "ПЕРЕД СНОМ" 100 г №1
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 110,10 грн
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Характеристики
Производитель
Johnson & Johnson
Условия продажи
Без рецепта
Вес
100 г
Косметические средства
Регистрация
602-123-20-3/42056 от 04.10.2018