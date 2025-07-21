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Детская косметика
Присыпка детская Джонсонс (Powder for kids Johnson's)
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Характеристики
Производитель
Johnson & Johnson
Условия продажи
Без рецепта
Вес
100 г
Косметические средства
05 Детская косметика
Регистрация
602-123-20-3/42056 от 04.10.2018
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
110,10
грн
в 1 аптеке других городов
Найти в аптеках
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