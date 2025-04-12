Фармакодинамика.

Севеламер-Виста содержит севеламер — фосфатосвязующий полимер, который не абсорбируется и не содержит металлов и кальция. Севеламер содержит многочисленные амины, отделенные одним атомом углерода от основной цепи полимера, которые присоединяют протон в желудке. Эти амины с присоединенным протоном связывают отрицательно заряженные ионы, такие как фосфат из еды, в кишечнике. Благодаря связыванию фосфата в желудочно-кишечном тракте и уменьшению абсорбции, севеламер снижает концентрацию фосфатов в сыворотке крови. Во время лечения фосфатосвязующими препаратами необходим регулярный контроль уровня фосфора в сыворотке крови.

В процессе двух рандомизированных перекрестных клинических исследований севеламера карбонат (как в форме таблеток, так и в форме порошка) в условиях применения 3 раза в сутки оказывался терапевтически эквивалентным севеламеру гидрохлориду и, следовательно, эффективным для контроля фосфора в сыворотке крови пациентов и с хронической болезнью почек (ХБП), которые находились на гемодиализе.

Результаты первого исследования доказали, что севеламера карбонат в таблетках, который принимали 3 раза в сутки, был эквивалентен севеламеру гидрохлориду в таблетках, который принимали 3 раза в сутки 79 пациентов, находившихся на гемодиализе, получавших рандомизированное лечение в течение 8 недель (средние значения средневзвешенных во времени уровней фосфора в сыворотке крови составляли 1,5±0,3 ммоль/л как для севеламера карбоната, так и для севеламера гидрохлорида). Результаты второго исследования показали, что севеламера карбонат в виде порошка, который принимали 3 раза в сутки, был эквивалентен севеламеру гидрохлориду в таблетках, который принимали 3 раза в сутки, у 31 пациента, которые находились на гемодиализе с гиперфосфатемией (определенной как уровень фосфора в сыворотке крови ≥ 1,78 ммоль/л) и получали рандомизированное лечение в течение 4 недель (средние значения средневзвешенных во времени уровней фосфора в сыворотке крови составляли 1,6±0,5 ммоль/л для севеламера карбоната в форме порошка и 1,7±0,4 ммоль/л для севеламера гидрохлорида в форме таблеток).

В клинических исследованиях с привлечением пациентов, находящихся на гемодиализе, севеламер отдельно не имел последовательного и клинически значимого влияния на интактный паратиреоидный гормон (ИПТГ). Однако в 12-недельном исследовании с привлечением пациентов, находившихся на перитонеальном диализе, наблюдалось похоже снижение уровня ИПТГ по сравнению с пациентами, получавшими кальция ацетат. Пациенты с вторичным гиперпаратиреозом должны принимать Севеламер-Виста в контексте комплексного лечения, которое может включать дополнительный кальций, 1,25-дигидроксивитамин D 3 или один из его аналогов для снижения уровня ИПТГ.

Было показано, что севеламер связывает желчные кислоты в экспериментальных моделях на животных in vitro и in vivo. Связывания желчных кислот с помощью ионообменных смол является общепризнанным методом снижения холестерина крови. В клинических исследованиях севеламера средний уровень как общего холестерина, так и холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) снижался на 15–39%. Снижение холестерина наблюдалось через 2 недели лечения и поддерживалось при длительном лечении. Уровни триглицеридов, холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и альбумина не менялись после лечения севеламером.

Поскольку севеламер связывает желчные кислоты, он может препятствовать всасыванию жирорастворимых витаминов, таких как A, D, Е и К.

Севеламер не содержит кальция и снижает частоту проявлений гиперкальциемии по сравнению с пациентами, которые принимают только фосфатосвязывающие вещества на основе кальция. Действия севеламера на фосфор и кальций, как было показано, поддерживаются на протяжении всего исследования с годовалым последующим наблюдением. Эта информация была получена в ходе исследований, в которых применялся севеламера гидрохлорид.