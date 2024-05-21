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Анантавати кидс (Anantavati kids) (342618) - инструкция по применению Диетические добавки

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Анантавати кидс (Anantavati kids)
Цена в городе Киев
от 289,59 грн
Без рецепта
1 шт от 289,59 грн
В наличии в 574 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Сироп
Объем
200 мл
Диетические добавки
1.1. Диетические добавки мягкого успокаивающего действия

Анантавати кидс инструкция по применению

Состав

(5 мл сиропа) содержит экстракт Бакопы Монье (Bacopa monieri) — 150 мг, экстракт Витании снотворной (Withania somnifera) — 300 мг;

вспомогательные вещества:

сахар, пропиленгликоль, натрия бензоат (Е211), ксантановая камедь, лимонная кислота, моногидрат, аспартам (Е951), ароматизатор «фруктовый микс».

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам, дети возрастом до 4 лет, беременность и период кормления грудью.

Срок годности

3 года от даты изготовления.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке производителя.

Форма выпуска

сироп по 200 мл.

Производитель

«Ананта Медикеар Лимитед», юридический адрес: 621, Ринг Роад Малл, Сектор-3, Рохини, Нью Дели — 110085, Индия; адрес места производства: Дж-1–265, Фаза — ІІ, РИИКО Индастриал Эриа, Удиог Вихар, Шриганганагар (Радж.), Индия.

АНАНТАВАТИ КИДС
АНАНТАВАТИ КИДС сироп бутылка 200 мл, №1
от 289,59 грн
В наличии в 574 аптеках
Цены в аптеках
АНАНТАВАТИ КИДС
АНАНТАВАТИ КИДС сироп бутылка 200 мл, №1
от 289,59 грн
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