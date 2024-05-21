Анантавати кидс (Anantavati kids) (342618) - инструкция по применению Диетические добавки
Анантавати кидс инструкция по применению
Состав
(5 мл сиропа) содержит экстракт Бакопы Монье (Bacopa monieri) — 150 мг, экстракт Витании снотворной (Withania somnifera) — 300 мг;
вспомогательные вещества:
сахар, пропиленгликоль, натрия бензоат (Е211), ксантановая камедь, лимонная кислота, моногидрат, аспартам (Е951), ароматизатор «фруктовый микс».
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к компонентам, дети возрастом до 4 лет, беременность и период кормления грудью.
Срок годности
3 года от даты изготовления.
Условия хранения
Хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте, при температуре не выше 30 °С в оригинальной упаковке производителя.
Форма выпуска
сироп по 200 мл.
Производитель
«Ананта Медикеар Лимитед», юридический адрес: 621, Ринг Роад Малл, Сектор-3, Рохини, Нью Дели — 110085, Индия; адрес места производства: Дж-1–265, Фаза — ІІ, РИИКО Индастриал Эриа, Удиог Вихар, Шриганганагар (Радж.), Индия.