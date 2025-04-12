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Отбеливающие
Зубная паста Бланкс мед уайт шок (Toothpaste Blanx med white shock)
2 препарата
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ЗУБНАЯ ПАСТА "BLANX MED УАЙТ ШОК (WHITE SHOCK)"
75 мл №1
Coswell
от
148,40
грн
в 14 аптеках
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ЗУБНАЯ ПАСТА "BLANX MED УАЙТ ШОК (WHITE SHOCK)"
50 мл с led колпачком №1
Coswell
от
476,10
грн
в 1 аптеке других городов
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Упаковка
50 мл
75 мл
Цены в
Киев
от
148,40
грн
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Характеристики
Производитель
Coswell
Условия продажи
Без рецепта
Объем
75 мл
Косметические средства
4.1.1.2.4. Отбеливающие
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