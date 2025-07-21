Средней жесткости

Зубная щетка Аквафреш интенс клин (Toothbrush Aquafresh intense clean)

ЗУБНАЯ ЩЕТКА AQUAFRESH® INTENSE CLEAN MEDIUM №1
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Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от 96,70 грн
в 5 аптеках других городов
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Характеристики
Производитель
ГлаксоСмитКлайн Хелскер Юкрейн
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Косметические средства