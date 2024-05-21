Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряГепсил (Hepsil) Гепсил (Hepsil) (341723) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 256,00 грн Без рецепта 80 шт, 45 мг от 256,00 грн В наличии в 96 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Vita Sun Форма выпуска Таблетки Дозировка 45 мг Количество штук в упаковке 80 шт. Диетические добавки 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря