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Гепсил (Hepsil) (341723) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гепсил (Hepsil)
Цена в городе Киев
от 256,00 грн
Без рецепта
80 шт, 45 мг от 256,00 грн
В наличии в 96 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
45 мг
Количество штук в упаковке
80 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря