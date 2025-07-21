Средней жесткости

Зубная щетка Дентиссимо голд медиум (Toothbrush Dentissimo gold medium)

ЗУБНАЯ ЩЕТКА DENTISSIMO GOLD MEDIUM щетина средней жесткостии №1
Цены в Киев
от 384,00 грн
в 33 аптеках
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Характеристики
Производитель
Spazzolificio Piave
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Косметические средства