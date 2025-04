Поскольку в состав препарата Софген-Л входит ледипасвир и софосбувир, любые виды взаимодействия, установленные для этих компонентов, могут возникать в случае лечения Софген-Л.

Способность Софген-Л влиять на действие других лекарственных средств

Ледипасвир in vitro выступает ингибитором переносчика лекарственных средств P-gp и белка, определяет резистентность к раку молочной железы (BCRP) и может усиливать поглощение в кишечнике одновременно применяемых субстратов этих переносчиков. Данные in vitro свидетельствуют о том, что ледипасвир может выступать слабым индуктором симбионтов ферментов, например CYP3A4, CYP2C и UGT1A1. При применении веществ, являющихся субстратами таких ферментов, одновременно с ледипасвиром/софосбувиром их концентрация в плазме крови может снижаться. Ледипасвир in vitro приводил к ингибированию CYP3A4 и UGT1A1 кишечнике. Лекарственные средства с узким терапевтическим диапазоном, а также те, которые метаболизируются этими ферментами, следует назначать с осторожностью и вести постоянный мониторинг.

Способность других препаратов влиять на действие Софген-Л

Ледипасвир и софосбувир являются субстратами переносчиков лекарственных средств P-gp и BCRP, в отличие от GS-331007.

Препараты, которые являются сильными индукторами P-gp (рифампицин, рифабутин, препараты зверобоя, карбамазепин, фенобарбитал и фенитоин), могут значительно уменьшать концентрации ледипасвира и софосбувира в плазме крови, с соответствующим снижением терапевтической эффективности ледипасвира/софосбувира, и, таким образом, противопоказано их применение с препаратом Софген-Л (см. раздел «Противопоказания»). Лекарственные средства, которые являются умеренными индукторами P-gp в кишечнике (например, окскарбазепин), могут снижать концентрацию ледипасвира и софосбувира в плазме крови, что приводит к снижению терапевтического эффекта препарата Софген-Л. Одновременное применение таких лекарственных средств вместе с препаратом Софген-Л не рекомендуется (см. раздел «Особые меры безопасности»). Одновременное применение с лекарственными средствами, которые ингибируют P-gp и/или BCRP, может привести к повышению концентрации ледипасвира и софосбувира без повышения концентрации GS-331007 в плазме крови; одновременное применение препарата Софген-Л с ингибиторами P-gp и/или BCRP не исключено. Клинически значимые виды лекарственного взаимодействия с ледипасвиром/софосбувиром, опосредованные ферментами CYP450 или UGT1A1, маловероятны.

Пациенты, получающие антагонисты витамина К

Так как функция печени может измениться во время лечения Софген-Л, для таких пациентов рекомендуется вести плотный мониторинг значений международного нормализованного отношения (МНО).

Взаимодействие между препаратом Софген-Л и другими лекарственными средствами

В таблице 2 приведен перечень установленных или возможных клинически значимых взаимодействий между препаратами (где 90% доверительный интервал [ДИ] предела геометрического среднего [ПГС] отношения находился в пределах «↔», увеличивался «↑» или уменьшался «↓» относительно предварительно установленных пределов эквивалентности). Описанные виды лекарственного взаимодействия базируются на исследованиях, проведенных или с использованием ледипасвира/софосбувира, или ледипасвира и софосбувира как независимых лекарственных средств, или представляют собой возможные виды лекарственного взаимодействия, возможные в случае применения ледипасвира/софосбувира. Данные в таблице не являются исчерпывающими.

Таблица 2.

Взаимодействие между препаратом Софген-Л и другими лекарственными средствами

Лекарственные средства по терапевтическому влиянию Влияние на уровни препарата. Среднее отношение (90% ДІ) для AUC, Cmax, Cmina, b Рекомендации по одновременному применению с препаратом Софген-Л СРЕДСТВА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ КИСЛОТНОСТИ Антациды Например, гидроксид алюминия или магния; карбонат кальция Взаимодействие не изучено. Прогнозируется: ↓ ледипасвир ↔ софосбувир ↔ GS-331007 (повышение рН желудочного сока) Растворимость ледипасвира снижается с повышением рН. Предполагается, что лекарственные препараты, снижающие рН желудочного сока, приводят к снижению концентрации ледипасвира. Рекомендуется принимать антациды и Софген-Л отдельно, интервал между приемами должен составлять 4 часа. Антагонисты H2-рецепторов Фамотидин (разовый прием 40 мг)/ледипасвир (разовый прием 90 мг)c/софосбувир (разовый прием 400 мг)c, d Одновременный прием фамотидина та Софген-Лd Циметидинe Низатидинe Ранитидинe Ледипасвир ↓ Cmax 0,80 (0,69, 0,93) ↔ AUC 0,89 (0,76, 1,06) Софосбувир ↑ Cmax 1,15 (0,88, 1,50) ↔ AUC 1,11 (1,00, 1,24) GS-331007 ↔ Cmax 1,06 (0,97, 1,14) ↔ AUC 1,06 (1,02, 1,11) (повышение рН желудочного сока) Антагонисты H2-рецепторов можно применять одновременно или независимо от препарата Софген-Л в дозах, которые не превышают в сравнении с 40 мг фамотидина при приеме дважды в сутки. Фамотидин (разовый прием 40 мг)/ледипасвир (разовый прием 90 мг)c/софосбувир (разовый прием 400 мг)c, d Прием фамотидина за 12 часов до приема Софген-Лd Ледипасвир ↓ Cmax 0,83 (0,69, 1,00) ↔ AUC 0,98 (0,80, 1,20) Софосбувир ↔ Cmax 1,00 (0,76, 1,32) ↔ AUC 0,95 (0,82, 1,10) GS-331007 ↔ Cmax 1,13 (1,07, 1,20) ↔ AUC 1,06 (1,01, 1,12) (повышение рН желудочного сока) Ингибиторы протонной помпы Омепразол (20 мг 1 раз в сутки)/ледипасвир (90 мг разовый прием)c/софосбувир (400 мг разовы прием)c Омепразол в случае одновременного приема с препаратом Софген-Л Ланзопразолe Рабепразолe Пантопразолe Эзомепразолe Ледипасвир ↓ Cmax 0,89 (0,61, 1,30) ↓ AUC 0,96 (0,66, 1,39) Софосбувир ↔ Cmax 1,12 (0,88, 1,42) ↔ AUC 1,00 (0,80, 1,25) GS-331007 ↔ Cmax 1,14 (1,01, 1,29) ↔ AUC 1,03 (0,96, 1,12) (повышение рН желудочного сока) Ингибиторы протонной помпы в дозах, сравнимых с 20 мг омепразолом можно принимать вместе с препаратом Софген-Л. Ингибиторы протонной помпы не следует принимать до приема Софген-Л. ПРОТИВОАРИТМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА Амиодарон Взаимодействие не изучено. Назначать только в случае отсутствия альтернатив. В случае применения этого лекарственного средства вместе с Софген-Л рекомендуется непрерывный мониторинг (см. разделы «Особые меры безопасности» и «Побочные реакции»). Дигоксин Взаимодействие не изучено. Прогнозируется: ↑ дигоксин ↔ ледипасвир ↔ софосбувир ↔ GS-331007 (Ингибирование P-gp) Одновременное применение препарата Софген-Л с дигоксином может привести к повышению концентрации дигоксина. В случае одновременного применения с препаратом Софген-Л следует соблюдать осторожность и вести мониторинг терапевтических концентраций дигоксина. АНТИКОАГУЛЯНТЫ Дабигатрана этексилат Взаимодействие не изучено. Прогнозируется: ↑ дабигатран ↔ ледипасвир ↔ софосбувир ↔ GS-331007 (ингибирование P-gp) В случае одновременного применения дабигатрана этексилата с препаратом Софген-Л рекомендуется клинический мониторинг, контроль признаков кровотечения и анемии. Коагулограмма дает возможность выявить пациентов группы повышенного риска кровотечения из-за повышения экспозиции дабигатрана. Антагонисты витамины К Взаимодействие не изучено. Рекомендуется вести мониторинг для всех антагонистов витамина К из-за того, что функция печени изменяется во время лечения препаратом Софген-Л. ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ Карбамазепин Фенобарбитал Фенитоин Взаимодействие не изучено. Прогнозируется: ↓ ледипасвир ↓ софосбувир ↔ GS-331007 (индукция P-gp) Применение Софген-Л с карбамазепином, фенобарбиталом и фенитоином, сильными индукторами P-gp в кишечнике противопоказано (см. раздел «Противопоказания»). Окскарбазепин Взаимодействие не изучено. Прогнозируется: ↓ ледипасвир ↓ софосбувир ↔GS-331007 (индукция P-gp) Одновременное применение препарата Софген-Л и оксарбазепина может привести к снижению концентрации ледипасвира и софосбувира, что является причиной снижения терапевтической эффективности Софген-Л. Такое одновременное применение не рекомендуется (см. раздел «Особые меры безопасности»). ПРОТИВОМИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА Рифампицин (600 мг 1 раз в сутки)/ледипасвир (90 мг разовый прием)d Взаимодействие не изучено. Прогнозируется: Рифампицин ↔ Cmax ↔ AUC ↔ Cmin Фактически: Ледипасвир ↓ Cmax 0,65 (0,56, 0,76) ↓ AUC 0,41 (0,36, 0,48) (индукция P-gp) Применение Софген-Л с рифампицином, сильным индуктором P-gp в кишечнике, противопоказано (см. раздел «Противопоказания»). Рифампицин (600 мг 1 раз в сутки)/софосбувир (400 мг разовый прием)d Взаимодействие не изучено. Прогнозируется: Рифампицин ↔ Cmax ↔ AUC ↔ Cmin Фактически: Софосбувир ↓ Cmax 0,23 (0,19, 0,29) ↓ AUC 0,28 (0,24, 0,32) GS-331007 ↔ Cmax 1,23 (1,14, 1,34) ↔ AUC 0,95 (0,88, 1,03) (индукция P-gp) Рифабутин Рифапентин Взаимодействие не изучено. Прогнозируется: ↓ ледипасвир ↓ софосбувир ↔ GS-331007 (индукция P-gp) Применение Софген-Л с рифабутином, потенциальным индуктором P-gp противопоказано (см. раздел «Противопоказания») Одновременное применение препарата Софген-Л и рифабутина или рифапентина может привести к снижению концентрации ледипасвира и софосбувира, что может стать причиной снижения терапевтической эффективности Софген-Л. Такое одновременное применение не рекомендуется. ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВГС Симепревир (150 мг 1 раз в сутки)/ледипасвир (30 мг 1 раз в сутки) Симепревир ↑ Cmax 2,61 (2,39, 2,86) ↑ AUC 2,69 (2,44, 2,96) Ледипасвир ↑ Cmax 1,81 (1,69, 2,94) ↑ AUC 1,92 (1,77, 2,07) Концентрации ледипасвира, софосбувира и симепревира повышаются при одновременном применении симепревира и препарата Софген-Л. Одновременное применение не рекомендуется. Симепревирh Симепревир ↔ Cmax 0,96 (0,71, 1,30) ↔ AUC 0,94 (0,67, 1,33) Софосбувир ↑ Cmax 1,91 (1,26, 2,90) ↑ AUC 3,16 (2,25, 4,44) GS-331007 ↓ Cmax 0,69 (0,52, 0,93) ↔ AUC 1,09 (0,87, 1,37) ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ: ИНГИБИТОРЫ ОБРАТНОЙ ТАНСКРИПТАЗЫ Эфавиренц/эмтрицитабин/тенофовира дизопроксила фумарат (600 мг/200 мг/300 мг/1 раз в сутки)/ледипасвир (90 мг 1 раз в сутки)c/ софосбувир (400 мг 1 раз в сутки)c, d Эфавиренц ↔ Cmax 0,87 (0,79, 0,97) ↔ AUC 0,90 (0,84, 0,96) ↔ Cmin 0,91 (0,83, 0,99) Эмтрицитабин ↔ Cmax 1,08 (0,97, 1,21) ↔ AUC 1,05 (0,98, 1,11) ↔ Cmin 1,04 (0,98, 1,11) Тенофовир ↑ Cmax 1,79 (1,56, 2,04) ↑ AUC 1,98 (1,77, 2,23) ↑ Cmin 2,63 (2,32, 2,97) Ледипасвир ↓ Cmax 0,66 (0,59, 0,75) ↓ AUC 0,66 (0,59, 0,75) ↓ Cmin 0,66 (0,57, 0,76) Софосбувир ↔ Cmax 1,03 (0,87, 1,23) ↔ AUC 0,94 (0,81, 1,10) GS-331007 ↔ Cmax 0,86 (0,76, 0,96) ↔ AUC 0,90 (0,83, 0,97) ↔ Cmin 1,07 (1,02, 1,13) Коррекция дозы препарата Софген-Л или эфавиренца/эмтрицитабина/тенофовира дизопроксила фумарата не требуется. Эмтрицитабин/рилпивирин/тенофовира дизопроксила фумарат (200 мг/25 мг/300 мг 1 раз в сутки)/ледипасвир (90 мг 1 раз в сутки)c/софосбувир (400 мг 1 раз в сутки)c, d Эмтрицитабин ↔ Cmax 1,02 (0,98, 1,06) ↔ AUC 1,05 (1,02, 1,08) ↔ Cmin 1,06 (0,97, 1,15) Рилпивирин ↔ Cmax 0,97 (0,88, 1,07) ↔ AUC 1,02 (0,94, 1,11) ↔ Cmin 1,12 (1,03, 1,21) Тенофовир ↔ Cmax 1,32 (1,25, 1,39) ↑ AUC 1,40 (1,31, 1,50) ↑ Cmin 1,91 (1,74, 2,10) Ледипасвир ↔ Cmax 1,01 (0,95, 1,07) ↔ AUC 1,08 (1,02, 1,15) ↔ Cmin 1,16 (1,08, 1,25) Софосбувир ↔ Cmax 1,05 (0,93, 1,20) ↔ AUC 1,10 (1,01, 1,21) GS-331007 ↔ Cmax 1,06 (1,01, 1,11) ↔ AUC 1,15 (1,11, 1,19) ↔ Cmin 1,18 (1,13, 1,24) Коррекция дозы препарата Софген-Л или эмтрицитабина/рилпивирина/тенофовира дизопроксила фумарата не требуется. Абакавир/ламивудин (600 мг/ 300 мг 1 раз в сутки)/ ледипасвир (90 мг 1 раз в сутки)c/софосбувир (400 мг 1 раз в сутки)c, d Абакавир ↔ Cmax 0,92 (0,87, 0,97) ↔ AUC 0,90 (0,85, 0,94) Ламивудин ↔ Cmax 0,93 (0,87, 1,00) ↔ AUC 0,94 (0,90, 0,98) ↔ Cmin 1,12 (1,05, 1,20) Ледипасвир ↔ Cmax 1,10 (1,01, 1,19) ↔ AUC 1,18 (1,10, 1,28) ↔ Cmin 1,26 (1,17, 1,36) Софосбувир ↔ Cmax 1,08 (0,85, 1,35) ↔ AUC 1,21 (1,09, 1,35) GS-331007 ↔ Cmax 1,00 (0,94, 1,07) ↔ AUC 1,05 (1,01, 1,09) ↔ Cmin 1,08 (1,01, 1,14) Коррекция дозы препарата Софген-Л или абакавира/ламивудина не требуется. ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ: ИНГИБИТОРЫ ПРОТЕИНАЗЫ ВИЧ Атазанавир, активированный ритонавиром (300 мг/100 мг 1 раз в сутки)/ледипасвир (90 мг 1 раз в сутки)c/софосбувир (400 мг 1 раз в сутки)c, d Атазанавир ↔ Cmax 1,07 (1,00, 1,15) ↔ AUC 1,33 (1,25, 1,42) ↑ Cmin 1,75 (1,58, 1,93) Ледипасвир ↑ Cmax 1,98 (1,78, 2,20) ↑ AUC 2,13 (1,89, 2,40) ↑ Cmin 2,36 (2,08, 2,67) Софосбувир ↔ Cmax 0,96 (0,88, 1,05) ↔ AUC 1,08 (1,02, 1,15) GS-331007 ↔ Cmax 1,13 (1,08, 1,19) ↔ AUC 1,23 (1,18, 1,29) ↔ Cmin 1,28 (1,21, 1,36) Коррекция дозы препарата Софген-Л или атазанавира (активированного ритонавиром) не нужна. Данные относительно комбинации тенофовир/эмтрицитабин + атазанавир/ритонавир приведены ниже. Атазанавир, активированный ритонавиром (300 мг/100 мг 1 раз в сутки) + эмтрицитабин/тенофовира дизопроксила фумарат (200 мг/300 мг раз в сутки)/ ледипасвир (90 мг 1 раз в сутки)c/софосбувир (400 мг 1 раз в сутки)c, d Одновременный приемf Атазанавир ↔ Cmax 1,07 (0,99, 1,14) ↔ AUC 1,27 (1,18, 1,37) ↑ Cmin 1,63 (1,45, 1,84) Ритонавир ↔ Cmax 0,86 (0,79, 0,93) ↔ AUC 0,97 (0,89, 1,05) ↑ Cmin 1,45 (1,27, 1,64) Эмтрицитабин ↔ Cmax 0,98 (0,94, 1,02) ↔ AUC 1,00 (0,97, 1,04) ↔ Cmin 1,04 (0,96, 1,12) Тенофовир ↑ Cmax 1,47 (1,37, 1,58) ↔ AUC 1,35 (1,29, 1,42) ↑ Cmin 1,47 (1,38, 1,57) Ледипасвир ↑ Cmax 1,68 (1,54, 1,84) ↑ AUC 1,96 (1,74, 2,21) ↑ Cmin 2,18 (1,91, 2,50) Софосбувир ↔ Cmax 1,01 (0,88, 1,15) ↔ AUC 1,11 (1,02, 1,21) GS-331007 ↔ Cmax 1,17 (1,12, 1,23) ↔ AUC 1,31 (1,25, 1,36) ↑ Cmin 1,42 (1,34, 1,49) В случае назначения вместе тенофовира дизопроксила фумаратом в совокупности с атазанавиром/ритонавиром препарат Софген-Л повышает концентрацию тенофовира. Безопасность тенофовира дизопроксила фумарата на фоне применения препарата Софген-Л и активатора фармакокинетики (например, ритонавира или кобицистата) не изучена. Эту комбинацию следует применять с осторожностью, обеспечив регулярный мониторинг состояния почек, если альтернатива отсутствует (см. раздел «Особые меры безопасности»). Концентрации атазанавира также возрастают с риском возрастания уровней билирубина/возникновения желтухи. Этот риск еще выше, если рибавирин применять в комплексе лечения ВГС. Дарунавир, активированный ритонавиром (800 мг/100 мг 1 раз в сутки)/ледипасвир (90 мг 1 раз в сутки)d Дарунавир ↔ Cmax 1,02 (0,88, 1,19) ↔ AUC 0,96 (0,84, 1,11) ↔ Cmin 0,97 (0,86, 1,10) Ледипасвир ↑ Cmax 1,45 (1,34, 1,56) ↑ AUC 1,39 (1,28, 1,49) ↑ Cmin 1,39 (1,29, 1,51) Коррекция дозы препарата Софген-Л или дарунавира (активированного ритонавиром) не требуется. Данные относительно комбинации тенофовир/эмтрицитабин + дарунавир/ритонавир приведены ниже. Дарунавир, активированный ритонавиром (800 мг/100 мг 1 раз в сутки)/софосбувир (400 мг 1 раз в сутки) Дарунавир ↔ Cmax 0,97 (0,94, 1,01) ↔ AUC 0,97 (0,94, 1,00) ↔ Cmin 0,86 (0,78, 0,96) Софосбувир ↑ Cmax 1,45 (1,10, 1,92) ↑ AUC 1,34 (1,12, 1,59) GS-331007 ↔ Cmax 0,97 (0,90, 1,05) ↔ AUC 1,24 (1,18, 1,30) Дарунавир, активированный ритонавиром (800 мг/100 мг 1 раз в сутки) + эмтрицитабин/ тенофовира дизопроксила фумарат (200 мг/300 мг 1 раз в сутки)/ледипасвир (90 мг 1 раз в сутки)c/софосбувир (400 мг 1 раз в сутки)c, d Одновременный приемf Дарунавир ↔ Cmax 1,01 (0,96, 1,06) ↔ AUC 1,04 (0,99, 1,08) ↔ Cmin 1,08 (0,98, 1,20) Ритонавир ↔ Cmax 1,17 (1,01, 1,35) ↔ AUC 1,25 (1,15, 1,36) ↑ Cmin 1,48 (1,34, 1,63) Этрицитабин ↔ Cmax 1,02 (0,96, 1,08) ↔ AUC 1,04 (1,00, 1,08) ↔ Cmin 1,03 (0,97, 1,10) Тенофовир ↑ Cmax 1,64 (1,54, 1,74) ↑ AUC 1,50 (1,42, 1,59) ↑ Cmin 1,59 (1,49, 1,70) Ледипасвир ↔ Cmax 1,11 (0,99, 1,24) ↔ AUC 1,12 (1,00, 1,25) ↔ Cmin 1,17 (1,04, 1,31) Софосбувир ↓ Cmax 0,63 (0,52, 0,75) ↓ AUC 0,73 (0,65, 0,82) GS-331007 ↔ Cmax 1,10 (1,04, 1,16) ↔ AUC 1,20 (1,16, 1,24) ↔ Cmin 1,26 (1,20, 1,32) При применении с дарунавиром/ритонавиром вместе с тенофовира дизопроксила фумаратом препарат Софген-Д приводил к повышению концентрации тенофовира. Безопасность тенофовира дизопроксила фумарата на фоне применения препарата Софген-Л и активатора фармакокинетики (например ритонавира или кобицистата) не изучена. Эту комбинацию следует применять с осторожностью, обеспечив регулярный мониторинг состояния почек, если альтернативы отсутствуют (см. раздел «Особые меры безопасности»). Лопинавир, активированный ритонавиром + емтрицитабин/тенофовира дизопроксила фумарат Взаимодействие не изучено. Прогнозируется: ↑ лопинавир ↑ ритонавир ↔ эмтрицитабин ↑ тенофовир ↑ ледипасвир ↔ софосбувир ↔ GS-331007 При применении с лопинавиром/ритонавиром вместе с тенофовира дизопроксила фумаратом препарат Софген-Л может привести к повышению концентрации тенофовира. Безопасность тенофовира дизопроксила фумарата на фоне применения препарата Софген-Л и активатора фармакокинетики (например, ритонавира или кобицистата) не изучена. Эту комбинацию следует применять с осторожностью, обеспечив регулярный мониторинг состояния почек, если другие альтернативы отсутствуют (см. раздел «Особые меры безопасности»). Типранавир, активированный ритонавиром Взаимодействие не изучено. Прогнозируется: ↓ ледипасвир ↓ софосбувир ↔ GS-331007 (индукция P-gp) Одновременное применение препарата Софген-Л и типранавира (активированного ритонавиром) может привести к снижению концентрации ледипасвира, что может стать причиной снижения терапевтической эффективности Софген-Л. Одновременное применение не рекомендуется. ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ: ИНГИБИТОРЫ ИНТЕГРАЗЫ Ралтегравир (400 мг дважды в сутки)/ледипасвир (90 мг 1 раз в сутки)d Ралтегравир ↓ Cmax 0,82 (0,66, 1,02) ↔ AUC 0,85 (0,70, 1,02) ↑ Cmin 1,15 (0,90, 1,46) Ледипасвир ↔ Cmax 0,92 (0,85, 1,00) ↔ AUC 0,91 (0,84, 1,00) ↔ Cmin 0,89 (0,81, 0,98) Коррекция дозы препарата Софген-Л или ралтегравира не требуется. Ралтегравир (400 мг дважды в сутки)/софосбувир (400 мг 1 раз дважды в сутки)d Ралтегравир ↓ Cmax 0,57 (0,44, 0,75) ↓ AUC 0,73 (0,59, 0,91) ↔ Cmin 0,95 (0,81, 1,12) Софосбувир ↔ Cmax 0,87 (0,71, 1,08) ↔ AUC 0,95 (0,82, 1,09) GS-331007 ↔ Cmax 1,09 (0,99, 1,19) ↔ AUC 1,02 (0,97, 1,08) Элвитегравир/кобицистат/ емтрицитабин/ тенофовира дизопроксила фумарат (150 мг/150 мг/200 мг/300 мг 1 раз в сутки)/ледипасвир (90 мг 1 раз в сутки)c/софосбувир (400 мг 1 раз в сутки)c Взаимодействие не изучено. Прогнозируется: ↔ емтрицитабин ↑ тенофовир Фактически: Элвитегравир ↔ Cmax 0,88 (0,82, 0,95) ↔ AUC 1,02 (0,95, 1,09) ↑ Cmin 1,36 (1,23, 1,49) Кобицистат ↔ Cmax 1,25 (1,18, 1,32) ↑ AUC 1,59 (1,49, 1,70) ↑ Cmin 4,25 (3,47, 5,22) Ледипасвир ↑ Cmax 1,63 (1,51, 1,75) ↑ AUC 1,78 (1,64, 1,94) ↑ Cmin 1,91 (1,76, 2,08) Софосбувир ↑ Cmax 1,33 (1,14, 1,56) ↑ AUC 1,36 (1,21, 1,52) GS-331007 ↑ Cmax 1,33 (1,22, 1,44) ↑ AUC 1,44 (1,41, 1,48) ↑ Cmin 1,53 (1,47, 1,59) Препарат Софген-Л в случае одновременного применения с элвитегравиром/кобицистатом/ эмтрицитабином/тенофовира дизопроксила фумаратом может привести к повышению концентрации тенофовира. Безопасность тенофовира дизопроксила фумарата на фоне применения препарата Софген-Л и активатора фармакокинетики (например, ритонавира или кобицистата) не изучена. Эту комбинацию следует применять с осторожностью, обеспечив регулярный мониторинг состояния почек, если другие альтернативы отсутствуют (см. раздел «Особые меры безопасности»). Долутегравир Взаимодействие не изучено. Прогнозируется: ↔ долутегравир ↔ ледипасвир ↔ софосбувир ↔ GS-331007 Коррекция дозы не требуется. РАСТИТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ Зверобой Взаимодействие не изучено. Прогнозируется: ↓ ледипасвир ↓ софосбувир ↔ GS-331007 (индукция P-gp) Применение препарата Софген-Л с препаратами зверобоя, сильными индукторами P-gp в кишечнике, противопоказано (см. раздел «Противопоказания»). ИНГИБИТОРЫ РЕДУКТАЗЫ HMG-CoA Розувастатинg ↑ розувастатин (ингибирование переносчиков лекарственных препаратов OATP та BCRP) Одновременное применение препарата Софген-Л и розувастатина может вызвать существенное повышение концентрации розувастатина (увеличение AUC в несколько раз), что приведет к повышению риска миопатии, в том числе рабдомиолиза. Одновременное применение препарата Софген-Л с розувастатином противопоказано (см. раздел «Противопоказания»). Правастатинg ↑ правастатин Одновременное применение препарата Софген-Л с правастатином может вызвать существенное повышение концентрации правастатина, что приведет к повышению риска миопатии. Таким пациентам рекомендован клинический и биохимический контроль, и может возникнуть необходимость в коррекции дозы (см. раздел «Особые меры безопасности»). Другие статины Прогнозируется: ↑ статины Нельзя исключать вероятность взаимодействия с другими ингибиторами редуктазы HMG-CoA. При одновременном применении с препаратом Софген-Л рекомендуется снижение дозы статинов и тщательный мониторинг относительно нежелательных реакций на статины (см. раздел «Особые меры безопасности»). НАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ Метадон Взаимодействие не изучено. Прогнозируется: ↔ ледипасвир Коррекция дозы препарата Софген-Л или метадона не требуется. Метадон (Метадон как поддерживающая терапия [от 30 до 130 мг/сутки])/ софосбувир (400 мг 1 раз в сутки)d R-метадон ↔ Cmax 0,99 (0,85, 1,16) ↔ AUC 1,01 (0,85, 1,21) ↔ Cmin 0,94 (0,77, 1,14) S-метадон ↔ Cmax 0,95 (0,79, 1,13) ↔ AUC 0,95 (0,77, 1,17) ↔ Cmin 0,95 (0,74, 1,22) Софосбувир ↓ Cmax 0,95 (0,68, 1,33) ↑ AUC 1,30 (1,00, 1,69) GS-331007 ↓ Cmax 0,73 (0,65, 0,83) ↔ AUC 1,04 (0,89, 1,22) ИММУНОСУПРЕССАНТЫ Циклоспоринg Взаимодействие не изучено. Прогнозируется: ↑ ледипасвир ↔ циклоспорин Коррекция дозы препарата Софген-Л или циклоспорина не требуется. Циклоспорин (600 мг разовый прием)/софосбувир (400 мг разовый прием)h Циклоспорин ↔ Cmax 1,06 (0,94, 1,18) ↔ AUC 0,98 (0,85, 1,14) Софосбувир ↑ Cmax 2,54 (1,87, 3,45) ↑ AUC 4,53 (3,26, 6,30) GS-331007 ↓ Cmax 0,60 (0,53, 0,69) ↔ AUC 1,04 (0,90, 1,20) Такролимус Такролимус Взаимодействие не изучено. Прогнозируется: ↔ ледипасвир Коррекция дозы препарата Софген-Л или такролимуса не требуется. Такролимус (5 мг разовый прием)/ софосбувир (400 мг разовый прием)h Такролимус ↓ Cmax 0,73 (0,59, 0,90) ↑ AUC 1,09 (0,84, 1,40) Софосбувир ↓ Cmax 0,97 (0,65, 1,43) ↑ AUC 1,13 (0,81, 1,57) GS-331007 ↔ Cmax 0,97 (0,83, 1,14) ↔ AUC 1,00 (0,87, 1,13) ПЕРОРАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ Норгестимат/этинилэстрадиол (норгестимат 0,180 мг/ 0,215 мг/ 0,25 мг/этинилэстрадиол 0,025 мг)/ледипасвир (90 мг 1 раз в сутки)d Норелгестромин ↔ Cmax 1,02 (0,89, 1,16) ↔ AUC 1,03 (0,90, 1,18) ↔ Cmin 1,09 (0,91, 1,31) Норгестрел ↔ Cmax 1,03 (0,87, 1,23) ↔ AUC 0,99 (0,82, 1,20) ↔ Cmin 1,00 (0,81, 1,23) Этинилэстрадиол ↑ Cmax 1,40 (1,18, 1,66) ↔ AUC 1,20 (1,04, 1,39) ↔ Cmin 0,98 (0,79, 1,22) Коррекция дозы пероральных контрацептивов не требуется. Норгестимат/этинилэстрадиол (норгестимат 0,180 мг/ 0,215 мг/ 0,25 мг/этинилэстрадиол 0,025 мг)/софосбувир (400 мг 1 раз в сутки)d Норелгестромин ↔ Cmax 1,07 (0,94, 1,22) ↔ AUC 1,06 (0,92, 1,21) ↔ Cmin 1,07 (0,89, 1,28) Норгестрел ↔ Cmax 1,18 (0,99, 1,41) ↑ AUC 1,19 (0,98, 1,45) ↑ Cmin 1,23 (1,00, 1,51) Этинилэстрадиол ↔ Cmax 1,15 (0,97, 1,36) ↔ AUC 1,09 (0,94, 1,26) ↔ Cmin 0,99 (0,80, 1,23)

a Среднее отношение (90% ДИ) фармакокинетики сопутствующего лекарственного средства, назначенного вместе с исследуемыми лекарственными препаратами, независимо или в комбинации. Отсутствие эффекта = 1,00.

b Все исследования по изучению взаимодействия проведены с участием здоровых добровольцев.

c Прием в виде препарата Софген-Л.

d Границы отсутствия фармакокинетического взаимодействия 70-143%.

e Эти препараты входят в класс препаратов, где невозможно прогнозировать подобные виды взаимодействия.

f Поэтапный прием (1 раз в 12 часов) атазанавира/ритонавира + эмтрицитабина/тенофовира дизопроксила фумарата или дарунавира/ритонавира + эмтрицитабина/тенофовира дизопроксила фумарата и препарата Софген-Л дал сходные результаты.

g Исследование проведено в присутствии двух других противовирусных препаратов прямого действия.

h Границы биоэквивалентности/эквивалентности 80–125%.