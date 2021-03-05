АФЛУБИН ПЛЮС СИРОП ОТ КАШЛЯ (AFLUBIN® PLUS COUGH SYRUP) (339563) - инструкция по применению Медицинские изделия
АФЛУБИН ПЛЮС СИРОП ОТ КАШЛЯ инструкция по применению
Характеристика
благодаря уникальному комплексу полисахаридов, содержащихся в растительных экстрактах, средство Афлубин Плюс сироп от кашля способно успокоить кашель, облегчить раздражение и способствует отхождению избытка мокроты. Афлубин Плюс сироп от кашля успокаивает сухой и продуктивный кашель, он также полезен в качестве адъюванта для защиты дыхательных путей, поскольку создает мукоадгезивный барьер, способный ограничивать контакт с раздражителями и патогенными микроорганизмами.
Механизм действия. Боль в горле, кашель и другие острые заболевания верхних и нижних дыхательных путей очень распространены, часто вызваны патогенными микроорганизмами или воздействием вредных раздражителей, в том числе из окружающей среды, и низкими температурами.
Афлубин Плюс сироп от кашля содержит растительные экстракты для защиты слизистой оболочки, облегчения кашля и действует как отхаркивающее средство. Полисахариды, содержащиеся в растительных экстрактах средства Афлубин Плюс сироп от кашля, образуют мукоадгезивный гель, который оказывает защитное действие и создает барьер, способный ограничивать контакт с внешними раздражителями и патогенными микроорганизмами. Из-за их сходства с водой полисахариды способствуют увлажнению слизистой оболочки и разжижению слизи. Кроме того, успокаивающие экстракты облегчают сухой и продуктивный кашель.
Сироп содержит мед, который придает ему приятный вкус.
Рекомендации по использованию
дети в возрасте от 3 до 6 лет: 5 мл 2 раза в сутки. Дети в возрасте от 6 до 12 лет: 5 мл 4 раза в сутки. Дети старше 12 лет и взрослые: 10 мл 2–4 раза в сутки. Тщательно взболтать перед употреблением. Плотно закрыть флакон после использования. Перед употреблением детям до 12 лет желательно проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
не использовать средство при нарушении проходимости пищевода.
Не использовать при непереносимости средства.
Не использовать при известной гиперчувствительности к компонентам медицинского изделия: средство содержит исландский мох и арабиногалактан из лиственницы.
Побочные эффекты
при дозах, необходимых для достижения терапевтического эффекта, никогда не сообщалось о возникновении побочных реакций. Единственным ислючением может быть, в редких случаях, легкое и преходящее вздутие живота вследствие кишечного брожения полисахаридов. Не следует использовать в случаях индивидуальной аллергии/гиперчувствительности к составляющим веществам. Не следует использовать в случае известной аллергии на продукты пчеловодства.
Особые указания
не превышать рекомендуемую дозу.
Этот продукт содержит глюкозу и фруктозу. Это следует учитывать пациентам, которые следят за количеством потребленного сахара.
В случае грыжи пищеводного отверстия диафрагмы перед началом использования следует проконсультироваться с врачом.
Не использовать средство у детей до 3 лет, его употребление возможно только по рекомендации врача. Использовать средство в течение 2 мес после первого вскрытия флакона.
Не использовать средство более 30 дней подряд; если симптомы не исчезают, следует проконсультироваться с лечащим врачом.
После курса употребления рекомендуется не принимать Афлубин Плюс сироп от кашля не менее 7 дней.
Взаимодействия
никаких взаимодействий компонентов Афлубин Плюс сироп от кашля в рекомендуемых дозах с пищевыми добавками или лекарственными средствами не выявлено; единственное известное взаимодействие — это модификация фармакокинетики ибупрофена арабиногалактаном лиственницы. Однако, как правило, Афлубин Плюс сироп от кашля рекомендуется принимать за 2 ч до или после применения лекарственных средств или пищевых добавок.
Рекомендуется проконсультироваться с врачом перед началом лечения.
Условия хранения
в сухом, недоступном для детей месте, вдали от прямых источников тепла или света, при температуре 8–25 °С. После использования флакон необходимо плотно закрывать.