благодаря уникальному комплексу полисахаридов, содержащихся в растительных экстрактах, средство Афлубин Плюс сироп от кашля способно успокоить кашель, облегчить раздражение и способствует отхождению избытка мокроты. Афлубин Плюс сироп от кашля успокаивает сухой и продуктивный кашель, он также полезен в качестве адъюванта для защиты дыхательных путей, поскольку создает мукоадгезивный барьер, способный ограничивать контакт с раздражителями и патогенными микроорганизмами.

Механизм действия. Боль в горле, кашель и другие острые заболевания верхних и нижних дыхательных путей очень распространены, часто вызваны патогенными микроорганизмами или воздействием вредных раздражителей, в том числе из окружающей среды, и низкими температурами.

Афлубин Плюс сироп от кашля содержит растительные экстракты для защиты слизистой оболочки, облегчения кашля и действует как отхаркивающее средство. Полисахариды, содержащиеся в растительных экстрактах средства Афлубин Плюс сироп от кашля, образуют мукоадгезивный гель, который оказывает защитное действие и создает барьер, способный ограничивать контакт с внешними раздражителями и патогенными микроорганизмами. Из-за их сходства с водой полисахариды способствуют увлажнению слизистой оболочки и разжижению слизи. Кроме того, успокаивающие экстракты облегчают сухой и продуктивный кашель.

Сироп содержит мед, который придает ему приятный вкус.