Демотон-Б Нео (Demoton-B Neo) (339128) - инструкция по применению ATC-классификация
Демотон-Б Нео инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
1 мл раствора содержит:
действующие вещества: тиамина гидрохлорида (витамин В1) 5 мг, рибофлавина натрия фосфата (витамин В2) (эквивалентного рибофлавину) 2 мг, пиридоксина гидрохлорида (витамин В6) 2 мг, никотинамида (витамин РР) 20 мг, декспантенола (витамин В5) 3 мг;
вспомогательные вещества: фенол, кислота хлористоводородная разведенная, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Основные физико-химические свойства: прозрачный желтый раствор.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексы витаминов группы В, включая композиции.
Код АТС A11E А.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Раствор Демотон-Б НЕО является эффективным сочетанием витаминов B1, B2, B3, B5, B6. Витамин В1 (тиамина гидрохлорид) сочетается с аденозинтрифосфатом (АТФ), чтобы образовать пирофосфат тиамина, кофермент. Его роль в метаболизме углеводов заключается в декарбоксилировании пируватов и α-кетокислот. Витамин В1 играет немаловажную роль в выработке и выделении необходимой энергии для обеспечения потребности клеток в энергии. Витамин В2 (рибофлавин) функционирует в организме как кофермент в виде флавинадениндинуклеотида (ФАД) и флавинмононуклеотида (ФМН), играющих важную роль в метаболизме тканей дыхательной системы. Витамин В3 (никотинамид) используется организмом как источник ниацина. Этот витамин играет немаловажную роль в метаболизме липидов, тканях дыхательной системы и гликогенолизе. Витамин B5 (декспантенол) необходим для формирования коэнзима-А (КоА) и играет решающую роль в обмене веществ и синтезе углеводов, белков и жиров. Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) действует как кофермент в метаболизме белков, углеводов и жиров. В частности, в процессе метаболизма белков участвует в декарбоксилировании аминокислоты, превращении триптофана в ниацин или серотонин и в дезаминировании и сульфировании аминокислоты.
В целом этот комплекс витаминов оказывает стимулирующее действие на обмен углеводов и необходим для нормальной функции центральной нервной системы, щитовидной железы, печени и кроветворных органов, желудочно-кишечной системы, кожи и слизистых. На экспериментальной основе было установлено, что отсутствие комплекса витаминов В приводит к резкому снижению сопротивляемости организма инфекциям.
Фармакокинетика.
Пиридоксин быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте. Он метаболизируется в печени и выводится почками. Время полувыведения составляет 15–20 дней.
Тиамин метаболизируется в печени и выводится почками в виде метаболитов. При передозировке тиамином он выводится в неизмененном виде с мочой и потом.
Рибофлавин быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте. Выводится почками частично в виде метаболитов. С увеличением дозы большая часть выводится из организма почками в неизмененном виде.
Никотинамид быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте и широко распространяется в тканях организма. Небольшие количества выводится в неизмененном виде почками.
Показания
Профилактика дефицита витаминов группы B при исключительно парентеральном питании.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к действующему веществу и другим компонентам лекарственного средства;
- применение в комбинации с леводопой (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Особенности применения
Не следует превышать рекомендуемую дозу.
Пациенты, уже получающие препараты витаминов или другое лечение, должны посоветоваться с врачом.
Нет никаких специальных мер и оговорок относительно применения препарата пожилым пациентам.
Препарат следует принимать с осторожностью пациентам с заболеваниями печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, язвенной болезнью, гастритом, подагрой, особенно при длительном применении. Необходимо контролировать уровни трансаминаз, щелочной фосфатазы и других показателей печеночных проб.
Внутривенное введение никотинамида может вызвать шок. Длительное применение высоких доз может привести к гепатотоксичности.
Особое внимание следует уделить пациентам, больным сахарным диабетом, а также в случаях гиперурикемии.
Повторное внутримышечное и внутривенное введение лекарственного средства повышает риск развития реакций гиперчувствительности. Следовательно, следует отдавать предпочтение пероральному приему, если это возможно.
Острая или хроническая передозировка увеличивает риск развития побочных эффектов.
Следует учитывать количество получаемых с суточной дозой лекарственного средства витаминов при поступлении этих витаминов из других источников, включая обогащенные продукты, диетические добавки и другие сопутствующие процедуры.
Больным с тяжелой почечной недостаточностью (СКФ 30 мл/мин) необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем применять это лекарственное средство. Может потребоваться коррекция дозы. Особое внимание следует обратить на дозу витамина В6.
Витамины В1 и В6 могут препятствовать лабораторным тестам и могут привести к ошибочной интерпретации результатов. Если ожидается проведение лабораторных исследований, информируйте врача или другого медицинского работника о проведении этого лечения.
Способ применения и дозы
Лекарственное средство обычно назначают внутримышечно, очень редко внутривенно. Взрослым в зависимости от состояния применяют 1 или 2 ампулы ежедневно.
Дети
Данный препарат не применяют детям.
Побочные реакции
Во время пострегистрационного применения лекарственного средства в клинической практике были зарегистрированы следующие побочные реакции. Частота случаев не может быть установлена, поскольку сообщения об этих случаях спонтанны.
Со стороны желудочно-кишечного тракта
Боль в желудочно-кишечном тракте и животе, тошнота, рвота, запор и диарея.
Со стороны иммунной системы
Аллергические и анафилактические реакции; анафилактический шок.
Реакции гиперчувствительности, включая бронхиальную астму, а также умеренно выраженные реакции с поражением кожи, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и/или сердечно-сосудистой системы. Симптомы могут включать сыпь, крапивницу, отек лица, зуд, затрудненное дыхание, кардио-респираторный дистресс, а также тяжелые реакции, включая анафилактический шок.
При аллергической реакции лечение необходимо немедленно прекратить и обратиться к врачу.
Со стороны нервной системы
Головная боль.
Со стороны почек и мочевыделительной системы
Хроматурия: наблюдается незначительная окраска мочи. Этот эффект не имеет клинического значения и обусловлен наличием витамина В2 в составе лекарственного средства.
Реакции, связанные с методом введения
Умеренные реакции в месте инъекции.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.
Упаковка
По 2 мл в ампуле. По 10 ампул в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ДЕМО СА Фармасьютикал Индастри/DEMO SA Pharmaceutical Industry.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
21-й км Национальной автомагистрали Афины — Ламия, Крионери Аттики, 145 68, Греция/21st km National Road Athens — Lamia, Krioneri Attiki, 14568, Greece.