Актив Флора беби+ (Active Flora baby+) (339120) - инструкция по применению Диетические добавки
Актив Флора беби+ инструкция по применению
Характеристика
пробиотические свойства Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 подтверждены научными исследованиями. Сырье и готовый продукт проходят строгий контроль качества.
Рекомендации по употреблению
может быть рекомендовано в качестве диетической добавки к рациону питания детей от рождения и взрослым для поддержания нормального баланса кишечной микрофлоры при возможном нарушении функционального состояния ЖКТ (применение антибиотиков, изменение характера питания и др.), и при состояниях организма, которые косвенно связаны с дисбалансом кишечной микрофлоры.
Для новорожденных, младенцев, детей и взрослых. Может также использоваться у недоношенных детей.
Нормальный баланс кишечной микрофлоры способствует поддержанию процессов пищеварения, иммунитета Вашего ребенка.
Не является лекарственным средством. Диетическая добавка не может быть заменой разнообразного и сбалансированного рациона питания и здорового образа жизни.
Способ потребления и рекомендуемое суточное количество:
употреблять во время приема пищи:
младенцам и детям до 3 лет — 1 каплю в сутки;
детям в возрасте от 3 до 12 лет — 6 капель в сутки;
детям старше 12 лет и взрослым — 12 капель в сутки.
Перед каждым использованием взболтайте содержимое флакона до получения однородной суспензии, а после длительного периода неиспользования следует хорошо взболтать несколько раз.
Добавлять капли можно к пище или непосредственно в рот.
Не смешивайте капли со слишком холодной или горячей пищей.
Не превышать указанное рекомендованное количество (порцию) для ежедневного потребления.
Предостережения относительно потребления: не применять при повышенной чувствительности к любому из ингредиентов.
Лицам со значительно сниженным иммунитетом только по рекомендации врача.
Не употребляйте после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к компонентам продукта.
Условия хранения
хранить при температуре не выше 25° C в сухом и недоступном для детей месте. Не охлаждать и не замораживать.
Защищать от света и влаги. После первого открытия продукт следует использовать в течение 30 дней. На дне флакона может появиться осадок, который не влияет на безопасность и качество продукта.