может быть рекомендовано в качестве диетической добавки к рациону питания детей от рождения и взрослым для поддержания нормального баланса кишечной микрофлоры при возможном нарушении функционального состояния ЖКТ (применение антибиотиков, изменение характера питания и др.), и при состояниях организма, которые косвенно связаны с дисбалансом кишечной микрофлоры.

Для новорожденных, младенцев, детей и взрослых. Может также использоваться у недоношенных детей.

Нормальный баланс кишечной микрофлоры способствует поддержанию процессов пищеварения, иммунитета Вашего ребенка.

Не является лекарственным средством. Диетическая добавка не может быть заменой разнообразного и сбалансированного рациона питания и здорового образа жизни.

Способ потребления и рекомендуемое суточное количество:

употреблять во время приема пищи:

младенцам и детям до 3 лет — 1 каплю в сутки;

детям в возрасте от 3 до 12 лет — 6 капель в сутки;

детям старше 12 лет и взрослым — 12 капель в сутки.

Перед каждым использованием взболтайте содержимое флакона до получения однородной суспензии, а после длительного периода неиспользования следует хорошо взболтать несколько раз.

Добавлять капли можно к пище или непосредственно в рот.

Не смешивайте капли со слишком холодной или горячей пищей.

Не превышать указанное рекомендованное количество (порцию) для ежедневного потребления.

Предостережения относительно потребления: не применять при повышенной чувствительности к любому из ингредиентов.

Лицам со значительно сниженным иммунитетом только по рекомендации врача.

Не употребляйте после окончания срока годности, указанного на упаковке.