Альпикол может быть рекомендован врачом в качестве дополнительного источника биологически активных веществ для поддержания нормальной работы иммунной системы в период сезонных простудных заболеваний, в том числе у часто болеющих детей.

Обладает общеукрепляющими свойствами.

Aльпикол рекомендуется особенно в осенне-зимний период для поддержания природной резистентности организма.

Не является лекарственным средством.

Экстракт плодов бузины (Sambucus nigra L.), стандартизированный до 10% полифенольных соединений, способствует повышению иммунитета при сезонных простудных заболеваниях и нормальному функционированию дыхательной системы. Обладает антиоксидантными свойствами, проявляющимися в нейтрализации негативного воздействия свободных радикалов, помогая защитить клетки от оксидативного стресса.

Экстракт корня пеларгонии африканской (Pelargonium sidoides) поддерживает нормальное функционирование верхних дыхательных путей. Обладает антимикробным и противовирусным эффектами, стимулирует неспецифические защитные механизмы организма.

Бета-глюкан — это экстракт биологически активных веществ из клеточных стенок дрожжей Saccharomyces cerevisiae — 1,3/1,6 бета-D-глюкан. Yestimun® — это бета-глюкан высокой чистоты, стандартизированный до 80% 1,3/1,6 бета-D-глюкана. Дрожжевой бета-глюкан поддерживает иммунную систему для защиты верхних дыхательных путей, особенно в сезон интенсивных инфекций.

Цинк — микроэлемент, необходимый для множества клеточных функций, в частности иммунитета.

Он действует как внутриклеточная сигнальная молекула для иммунных клеток и способствует нормальному функционированию иммунной системы, синтезу белка и ДНК. Применение цинка может способствовать уменьшению продолжительности и тяжести течения простуды.