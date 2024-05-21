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Альпикол сироп для поддержания иммунитета (Alpicol syrup to support immunity) (339119) - инструкция по применению Диетические добавки

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Альпикол сироп для поддержания иммунитета (Alpicol syrup to support immunity)
Цена в городе Киев
от 224,58 грн
Без рецепта
1 шт от 224,58 грн
В наличии в 373 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Сироп
Объем
120 мл
Диетические добавки
2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия

Альпикол сироп для поддержания иммунитета инструкция по применению

Характеристика

Альпикол может быть рекомендован врачом в качестве дополнительного источника биологически активных веществ для поддержания нормальной работы иммунной системы в период сезонных простудных заболеваний, в том числе у часто болеющих детей.
Обладает общеукрепляющими свойствами.
Aльпикол рекомендуется особенно в осенне-зимний период для поддержания природной резистентности организма.
Не является лекарственным средством.
Экстракт плодов бузины (Sambucus nigra L.), стандартизированный до 10% полифенольных соединений, способствует повышению иммунитета при сезонных простудных заболеваниях и нормальному функционированию дыхательной системы. Обладает антиоксидантными свойствами, проявляющимися в нейтрализации негативного воздействия свободных радикалов, помогая защитить клетки от оксидативного стресса.
Экстракт корня пеларгонии африканской (Pelargonium sidoides) поддерживает нормальное функционирование верхних дыхательных путей. Обладает антимикробным и противовирусным эффектами, стимулирует неспецифические защитные механизмы организма.
Бета-глюкан — это экстракт биологически активных веществ из клеточных стенок дрожжей Saccharomyces cerevisiae — 1,3/1,6 бета-D-глюкан. Yestimun® — это бета-глюкан высокой чистоты, стандартизированный до 80% 1,3/1,6 бета-D-глюкана. Дрожжевой бета-глюкан поддерживает иммунную систему для защиты верхних дыхательных путей, особенно в сезон интенсивных инфекций.
Цинк — микроэлемент, необходимый для множества клеточных функций, в частности иммунитета.
Он действует как внутриклеточная сигнальная молекула для иммунных клеток и способствует нормальному функционированию иммунной системы, синтезу белка и ДНК. Применение цинка может способствовать уменьшению продолжительности и тяжести течения простуды.

Рекомендации по употреблению

дети в возрасте 3–12 лет: по 5 мл (ml) 2 раза в сутки.
Дети в возрасте >12 лет и взрослые: 15 мл (ml) 1 раз в сутки.
Употреблять после приема пищи.
Отмерить количество сиропа прилагаемым мерным стаканом. Перед употреблением необходимо хорошо взболтать флакон.
Диетическая добавка не может быть заменой разнообразному и сбалансированному рациону питания и здоровому образу жизни.
Не превышать указанное рекомендованное количество (порцию) для ежедневного употребления.
Предостережение к употреблению: не употреблять при повышенной индивидуальной чувствительности к любым компонентам продукта, детям в возрасте до 3 лет, беременным и женщинам в период кормления грудью.
Перед употреблением рекомендована консультация врача.

Условия хранения

при температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте. Защищать от света и прямых солнечных лучей.
Продукт содержит ингредиенты натурального происхождения, что может вызвать появление осадка, не влияющего на качество продукта. После первого открытия хорошо закрытый флакон хранить в холодильнике и использовать в течение 2 нед.

Альпикол
Альпикол сироп флакон 120 мл, №1
от 224,58 грн
В наличии в 373 аптеках
Цены в аптеках
Альпикол
Альпикол сироп флакон 120 мл, №1
от 224,58 грн
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