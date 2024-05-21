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Вивокапс форте (Vivocaps forte) (339012) - инструкция по применению Диетические добавки

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Вивокапс форте (Vivocaps forte)
Цена в городе Киев
от 116,50 грн
Без рецепта
10 шт от 116,50 грн
В наличии в 10 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника