Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечникаВивокапс форте (Vivocaps forte) Вивокапс форте (Vivocaps forte) (339012) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 116,50 грн Без рецепта 10 шт от 116,50 грн В наличии в 10 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Виво-Актив Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 10 шт. Диетические добавки 8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника