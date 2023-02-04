Вагицин-нео (Vagicin-neo) (338978) - инструкция по применению ATC-классификация
Вагицин-нео инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: neomycin sulfate, polymyxin B sulfate, nystatin;
1 таблетка содержит неомицина сульфата 35000 МЕ, полимиксина В сульфата 35000 МЕ, нистатина 100000 МЕ;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, натрия кроскармеллоза, магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки вагинальные.
Основные физико-химические свойства: таблетки от светло-желтого до желтого цвета, овальные, с фаской, с насечкой. На поверхности таблеток допускаются незначительные вкрапления.
Фармакотерапевтическая группа
Противомикробные и антисептические средства для применения в гинекологии. Антибиотики. Нистатин, комбинации.
Код АТС G01A А51.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Свойства препарата состоят из свойств, присущих отдельным его составляющим.
Неомицина сульфат является антибиотиком из группы аминозидов. Неомицина сульфат оказывает бактерицидное действие путем блокирования функции бактериальных рибосом широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: Corynebacterium spp., Staphylococcus spp., Mycobacterium tuberculosis, Enterococcus faecium, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris.
Полимиксина B сульфат является антибиотиком из группы полипептидов, обладает бактерицидным действием на преимущественно грамотрицательную микрофлору, особенно на Pseudomonas aeruginosa, штаммы с Escherichia coli, Schigellae, Klebsiellae, Pasteurellae, Serratiae, Enterobacter, Salmonella, Haemophilus, Bordetella. Полимиксин B нарушает осмотическую резистентность мембран бактерий и также активен в отношении патогенных возбудителей, находящихся в стадии роста и в стадии покоя.
Нистатин — полиеновый антибиотик, проявляет фунгицидное действие в отношении грибов рода Candida.
Нистатин действует фунгицидно или фунгистатично путем связывания эргостерола цитоплазматической мембраны грибов. Проявляет активность в отношении Candida spp., Histoplasma spp., Coccidioides spp., Cryptococcus spp., Aspergillus, Blastomyces dermatidis. Резистентность к действующим веществам препарата развивается редко и медленно.
Активные вещества не нарушают активность лактобактерий, входящих в состав нормальной микрофлоры влагалища.
Фармакокинетика.
Не изучалась достаточно.
Показания
Лечение вагинита, вызванного чувствительными к препарату микроорганизмами, в том числе:
- бактериальный вагинит, вызванный банальной пиогенной микрофлорой;
- рецидивирующий неспецифический вагинит;
- вагинит, вызванный грибами рода Candida (Candida albicans и Candida non-albicans);
- вагинит, вызванный смешанной инфекцией.
С целью профилактики инфекционных осложнений препарат рекомендуется применять перед началом любого хирургического вмешательства на половых органах, перед абортом, установлением внутриматочного средства, перед и после диатермокоагуляции шейки матки, перед проведением внутриматочных и внутриуретральных обследований, перед родами.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам (комбинации компонентов) препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Препарат может блокировать действие местных спермицидных контрацептивов. Следует иметь в виду, что при одновременном применении с латексным презервативом повышает риск разрыва последнего.
Особенности применения
В случае местной непереносимости или аллергической реакции лечение следует прекратить. Повышенная чувствительность при местном применении может свидетельствовать о нежелательности применения этих антибиотиков или родственных антибиотиков. Чтобы избежать передачи заболевания, пациентку необходимо предупредить о пользовании отдельными средствами личной гигиены (мочалкой, полотенцем), ношение белья из натурального хлопка. Во время лечения не пользоваться тампонами, не использовать контрацептивные колпачки и/или презервативы из латекса, спермициды.
Для предотвращения повторного заражения необходимо одновременное лечение полового партнера.
Способ применения и дозы
Взрослым применять интравагинально вечером перед сном по 1 таблетке в сутки. Курс лечения — 12 дней, профилактический курс — 6 суток.
Не следует прерывать курс лечения во время менструации.
Практические советы
- Пациентку необходимо проинформировать по вопросам гигиены (ношение хлопчатобумажного белья, исключение спринцевания и/или пользования тампонами во время лечения) и, насколько возможно, устранить неблагоприятные факторы.
- Вопрос о лечении партнера решается в каждом случае отдельно.
Дети
Данную лекарственную форму не применять в детской практике.
Побочные реакции
В редких случаях возникают реакции местного раздражения, включая покраснение, отек, зуд слизистой оболочки влагалища, контактный дерматит. При применении препарата возможны аллергические реакции, включая анафилактический шок, крапивница.
При вагинальном применении аминогликозидов иногда проявляются побочные реакции. Но в связи с коротким рекомендованным сроком лечения риск возникновения системных токсических эффектов (например, на почки, органы слуха) является минимальным.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.