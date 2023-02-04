Фармакодинамика.

Свойства препарата состоят из свойств, присущих отдельным его составляющим.

Неомицина сульфат является антибиотиком из группы аминозидов. Неомицина сульфат оказывает бактерицидное действие путем блокирования функции бактериальных рибосом широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: Corynebacterium spp., Staphylococcus spp., Mycobacterium tuberculosis, Enterococcus faecium, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris.

Полимиксина B сульфат является антибиотиком из группы полипептидов, обладает бактерицидным действием на преимущественно грамотрицательную микрофлору, особенно на Pseudomonas aeruginosa, штаммы с Escherichia coli, Schigellae, Klebsiellae, Pasteurellae, Serratiae, Enterobacter, Salmonella, Haemophilus, Bordetella. Полимиксин B нарушает осмотическую резистентность мембран бактерий и также активен в отношении патогенных возбудителей, находящихся в стадии роста и в стадии покоя.

Нистатин — полиеновый антибиотик, проявляет фунгицидное действие в отношении грибов рода Candida.

Нистатин действует фунгицидно или фунгистатично путем связывания эргостерола цитоплазматической мембраны грибов. Проявляет активность в отношении Candida spp., Histoplasma spp., Coccidioides spp., Cryptococcus spp., Aspergillus, Blastomyces dermatidis. Резистентность к действующим веществам препарата развивается редко и медленно.

Активные вещества не нарушают активность лактобактерий, входящих в состав нормальной микрофлоры влагалища.

Фармакокинетика.

Не изучалась достаточно.