Фармакодинамика.

Валсартан

Валсартан является активным и специфическим антагонистом рецепторов ангиотензина II, предназначенным для внутреннего применения. Он действует избирательно на рецепторы подтипа АТ1, ответственные за эффекты ангиотензина II. Повышенные уровни ангиотензина II вследствие блокады АТ1-рецепторов валсартаном могут стимулировать незаблокированные АТ2-рецепторы, обладающие противоположными АТ1-рецепторами эффектами. Валсартан не имеет агонистической активности в отношении АТ1-рецепторов и имеет гораздо большее (приблизительно в 20000 раз) сродство с АТ1-рецепторами, чем с АТ2-рецепторами. Неизвестно случаев, когда валсартан вступал бы во взаимодействие или блокировал рецепторы других гормонов или ионные каналы, которые, как известно, играют важную роль в регуляции функций сердечно-сосудистой системы.

Валсартан не подавляет ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), известный также под названием кининазы II, который превращает ангиотензин I в ангиотензин II и разрушает брадикинин. Поскольку валсартан не влияет на АПФ и соответственно не повышает уровни брадикинина или субстанции P, маловероятно, что он будет ассоциироваться с кашлем. В клинических исследованиях, где валсартан сравнивался с ингибитором АПФ, частота случаев сухого кашля была значительно меньше (Р < 0,05) у пациентов, лечившихся валсартаном, чем у пациентов, принимавших ингибитор АПФ (2,6% по сравнению с 7,9% соответственно). У пациентов, ранее лечившихся ингибитором АПФ, развивался сухой кашель, при лечении валсартаном это осложнение было отмечено в 19,5% случаев, а при лечении тиазидным диуретиком — в 19% случаев, в то время как в группе больных, получавших лечение ингибитором. АПФ, кашель наблюдался в 68,5% случаев (Р < 0,05).

Артериальная гипертензия

Применение препарата пациентам с артериальной гипертензией приводит к снижению АД, не влияя при этом на частоту пульса.

У большинства пациентов после назначения разовой дозы препарата внутрь антигипертензивный эффект развивается в течение 2 часов, а максимальное снижение АД достигается в пределах 4–6 часов.

Антигипертензивный эффект сохраняется более 24 ч после приема разовой дозы препарата. При регулярном применении препарата максимальный терапевтический эффект обычно достигается в течение 2–4 недель и удерживается на достигнутом уровне в ходе длительной терапии.

В сочетании с гидрохлоротиазидом достигается значительное дополнительное снижение артериального давления (АД).

Внезапная отмена валсартана не приводит к восстановлению артериальной гипертензии или к другим побочным клиническим явлениям.

Другое: двойная блокада ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС)

При применении комбинации ингибитора АПФ с блокатором рецепторов ангиотензина II у пациентов с наличием в анамнезе сердечно-сосудистого или цереброваскулярного заболевания, или сахарного диабета 2 типа и у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и диабетической нефропатией по сравнению с монотерапией наблюдался повышенный риск развития гиперкалиемии, острого поражения почек и/или гипотензии. Принимая во внимание их подобные фармакодинамические свойства, эти последствия также действительны для других ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов ангиотензина II.

Таким образом, ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II не следует одновременно применять пациентам, страдающим диабетической нефропатией.

При добавлении алискирена к стандартной терапии ингибитором АПФ или блокатором рецепторов ангиотензина II у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и хроническим заболеванием почек, сердечно-сосудистым заболеванием или и тем и другим случаи смертей в результате сердечно-сосудистой патологии и инсульта были (в численном отношении) более частыми в группе приема алискирена, чем в группе приема плацебо, а о побочных явлениях и серьезных побочных явлениях, представляющих особый интерес (гиперкалиемия, гипотензия и печеночная дисфункция), сообщалось чаще в группе приема алискирена, чем в группе приема плацебо.

Розувастатин

Розувастатин является селективным конкурентным ингибитором ГМГ-КоА-редуктазы, фермента, который определяет скорость реакции и превращает 3-гидрокси-3-метилглутарил-коэнзим А в мевалонат, предшественник холестерина. Первичным местом действия розувастатина является печень, орган-мишень для снижения концентрации холестерина.

Розувастатин увеличивает количество рецепторов липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) на поверхности клеток печени, увеличивая захват и катаболизм ЛПНП, что приводит к угнетению синтеза в печени липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), уменьшая тем самым общее количество частиц ЛПНП и ЛПНП.

Розувастатин снижает повышенный уровень холестерина (ХС) ЛПНП, общего холестерина и триглицеридов (ТГ), а также повышает уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП). Он также снижает уровень апопротеина В (АпоВ), холестерина не-ЛПВП (ХС не-ЛПВП), холестерина ЛПОНП (ХС ЛПОНП), триглицеридов ЛПОНП, а также повышает уровни апопротеина А-I (АпоА-I) (см. таблицу 1). Также розувастатин снижает соотношение ХС ЛПНП/ХС ЛПВП, общий ХС/ХС ЛВП и ХС не-ЛПВП/ХС ЛПВП и ApB/ApoA-I.

Таблица 1

Эффективность дозы у пациентов с первичной гиперхолестеринемией (тип IIa и IIb) (скорректированное среднее изменение в процентах от начального уровня)

Доза Количество ХС ЛПНП Общий ХС ХС ЛПВП ТГ ХС не-ЛПВП AпoB AпoA-I Плацебо 13 -7 -5 3 -3 -7 -3 0 5 17 -45 -33 13 -35 -44 -38 4 10 17 -52 -36 14 -10 -48 -42 4 20 17 -55 -40 8 -23 -51 -46 5 40 18 -63 -46 10 -28 -60 -54 0

Терапевтический эффект достигается в течение 1 недели после начала применения препарата, 90% максимального эффекта — через 2 недели. Максимальный эффект обычно достигается через 4 недели и поддерживается в дальнейшем.

Розувастатин эффективен у взрослых пациентов с гиперхолестеринемией, гипертриглицеридемией или без, независимо от расы, пола или возраста, и у пациентов с сахарным диабетом или с семейной гиперхолестеринемией.

Наиболее распространенными побочными реакциями, приводящими к прекращению применения розувастатина, являются миалгия, абдоминальная боль, сыпь. Наиболее частыми побочными реакциями, которые возникали одинаково или чаще, чем при применении плацебо, являются инфекции мочевыводящей системы, назофарингит, боль в спине и миалгия.

Фармакокинетика.

Всасывание

Валсартан

После перорального применения препарата максимальные концентрации валсартана в плазме крови (Сmax) достигаются в течение 2–4 ч, в виде раствора — через 1–2 ч. Средняя абсолютная биодоступность таблеток и раствора препарата составляет 23% и 39% соответственно. Прием пищи снижает экспозицию валсартана примерно на 40%, максимальную концентрацию в плазме крови (Сmax) примерно на 50%, хотя примерно через 8 часов после применения препарата концентрации валсартана в плазме крови аналогичны в группах приема препарата натощак и после еды. Однако такое снижение экспозиции не сопровождается клинически значимым снижением терапевтического эффекта, поэтому валсартан можно применять либо во время приема пищи, либо между приемами пищи.

Розувастатин

Максимальная концентрация розувастатина в плазме крови достигается через 5 ч после приема внутрь. Абсолютная биодоступность составляет около 20%.

Распределение

Валсартан

Объем распределения валсартана в стабильном состоянии после введения составляет примерно 17 л, указывая на то, что валсартан не распределяется в ткани экстенсивно. Валсартан хорошо связывается с белками сыворотки крови (94–97%), в основном с альбумином.

Розувастатин

Розувастатин экстенсивно превращается в печени, являющейся первичным центром синтеза холестерина и клиренса холестерина ЛПНП. Объем распределения розувастатина составляет примерно 134 л. Приблизительно 90% розувастатина связываются с белками плазмы крови, главным образом с альбумином.

Метаболизм

Валсартан

Валсартан не биотрансформируется в значительной степени, поскольку около 20% дозы выводится в форме метаболитов. Гидроксиметаболит был определен в плазме крови в малой концентрации (менее 10% AUC валсартана). Этот метаболит фармакологически неактивен.

Розувастатин

Метаболизм розувастатина ограничен (примерно 10%). Исследования метаболизма in vitro с применением гепатоцитов человека указывают на то, что розувастатин является очень слабым субстратом метаболизма на основе цитохрома Р450. CYP2C9 был основным изоферментом, участвовавшим в метаболизме, тогда как изоферменты 2С19, 3А4 и 2D6 были вовлечены в меньшей степени. Основными определенными метаболитами являются N-дезметил и лактон. Метаболит N-дезметил приблизительно на 50% менее активен, чем розувастатин, а форма лактон считается клинически неактивной.

Выведение

Валсартан

Валсартан показывает мультиэкспоненциальную кинетику распада (t1/2α < 1 часа и t1/2β примерно 9 часов). Валсартан главным образом выводится через желчевыводящие пути с калом (около 83% дозы) и почками с мочой (около 13% дозы), в основном в неизмененном виде. После внутривенного введения плазменный клиренс валсартана составляет примерно 2 л/ч, а его почечный клиренс составляет 0,62 л/ч (около 30% общего клиренса). Период полувыведения валсартана составляет 6 часов.

Розувастатин

Приблизительно 90% дозы розувастатина выводится в неизмененном виде с калом (состоит из абсорбированного и неабсорбированного действующего вещества), а остаток выводится с мочой. Приблизительно 5% выводится в неизмененном виде с мочой. Период полувыведения составляет около 20 часов. Период полувыведения не увеличивается при высоких дозах. Среднее геометрическое значение плазменного клиренса составляет около 50 л/ч (коэффициент вариации 21,7%). Как и у других ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы, увлечение печенью розувастатина происходит с участием мембранного транспортера OATP-C. Этот транспортер играет немаловажную роль в выведении розувастатина из печени.

Линейность/нелинейность

Розувастатин

Системная экспозиция розувастатина увеличивается пропорционально дозе. При приеме нескольких суточных доз фармакокинетические параметры не изменяются.

Отдельные группы пациентов.

Возраст и пол

На фармакокинетику розувастатина у взрослых возраст и пол значительно не влияли. Фармакокинетика розувастатина у детей и подростков с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией была подобна таковой у взрослых добровольцев (см. «Дети» ниже).

Определенное повышение экспозиции валсартана наблюдалось у некоторых пациентов пожилого возраста по сравнению с лицами молодого возраста, однако клиническое значение этого неизвестно.

Раса

Фармакокинетические исследования демонстрируют повышение примерно в 2 раза медианных значений AUC и Сmax розувастатина у представителей народов Азии (японцев, китайцев, филиппинцев, вьетнамцев и корейцев) по сравнению с пациентами европеоидной расы; у индусов наблюдается увеличение примерно в 1,3 раза медианных значений AUC и Сmax. Популяционный фармакокинетический анализ не выявил клинически значимой разницы в фармакокинетике между представителями европеоидной и негроидной рас.

Нарушение функции почек

Во время исследования с участием пациентов с разной степенью нарушения функции почек изменений плазменных концентраций розувастатина или его метаболита N-дезметила в плазме крови у лиц со слабой или умеренной почечной недостаточностью не было отмечено. У пациентов с тяжелым нарушением функции почек (клиренс креатинина < 30 мл/мин) концентрация розувастатина в плазме крови увеличивалась в 3 раза, а концентрация N-дезметила — в 9 раз по сравнению с соответствующими показателями у здоровых добровольцев. Концентрации розувастатина в плазме крови в стабильном состоянии у пациентов, проходящих гемодиализ, были примерно на 50% выше, чем у здоровых добровольцев.

Ожидаемо для соединений, почечный клиренс которых составляет лишь 30% общего клиренса плазмы крови, не наблюдалось никакой взаимосвязи между функцией почек и системным влиянием валсартана. Поэтому корректировка дозы для пациентов с нарушением функции почек (клиренс креатинина > 10 мл/мин) не требуется. В настоящее время отсутствует опыт безопасного применения пациентам с клиренсом креатинина < 10 мл/мин и пациентам, находящимся на диализе, поэтому валсартан следует применять с осторожностью этой категории пациентов. Валсартан имеет высокую степень связывания с белками плазмы крови и вряд ли может быть удален с помощью гемодиализа.

Нарушение функции печени

В исследовании, в котором принимали участие пациенты с различными степенями нарушения функции печени, не выявлено признаков повышенного влияния розувастатина у пациентов с оценкой 7 или ниже по шкале Чайлда-Пью. Однако у двух пациентов с оценками 8 и 9 по шкале Чайлда-Пью наблюдалось увеличение системного воздействия по меньшей мере в 2 раза по сравнению с пациентами с более низкими показателями по шкале Чайлда-Пью. Опыта назначения препарата пациентам с оценкой выше 9 по шкале Чайлда-Пью нет.

Приблизительно 70% от всасываемой дозы валсартана выводится с желчью, преимущественно в неизмененном виде. Валсартан не подвергается значительной биотрансформации. В сравнении со здоровыми пациентами у больных с печеночной недостаточностью от легкой до умеренной степени наблюдалось увеличение AUC в два раза. Однако не было обнаружено никакой связи между концентрацией валсартана в плазме крови и степенью печеночной недостаточности. Действие валсартана у больных с тяжелой степенью печеночной недостаточности не изучалось.