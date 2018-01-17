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Диклониум (Diclonium) (338867) - инструкция по применению Косметические средства

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Диклониум (Diclonium)
Цена в городе Киев
от 234,94 грн
Без рецепта
1 шт от 234,94 грн
В наличии в 182 аптеках
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Производитель
Вес
50 г
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья
Регистрационное удостоверение
602-123-20-1/1056 от 17.01.2018

Диклониум инструкция по применению

Состав

Вода дистиллированная, пропиленгликоль, изопропанол, диметилсульфоксид, диклофенак натрия, ментол, целлюлоза, фенонип, порошок бадяги, эфирное масло розмарина, цитраль, ВНТ.

Ментол действует в две фазы. С начала действия ментол активизирует холодовые рецепторы кожи, благодаря чему возникает ощущение свежести и боль уменьшается. Во время второй фазы сосуды расширяются, кровоснабжение усиливается, вследствие чего возникает ощущение тепла, и боль также уменьшается.

Димексид может проникать через кожу вместе с веществами, с которыми он смешан, и таким образом доставляет их вглубь тканей. Димексид обладает также собственным противовоспалительным эффектом.

Бадяга — это разновидность пресноводных губок, организм которых имеет губчатое строение в виде ячеек с перепонками, которые образованы кремнеземом, солями кальция и белковым веществом спонгинином. Кристаллы кремнезема, имеющие форму мелких игл, при втирании в кожу вместе со спонгинином вызывают местное раздражение и усиление кровообращения, благодаря чему проявляется отвлекающее и обезболивающее действие, а также активируется процесс восстановления поврежденных тканей и рассасывание гематом.

Условия хранения

При температуре от 5 °C до 25 °C, в защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте.

Срок годности

24 месяца от даты изготовления.

Производитель

ООО «НОВАЛИК-ФАРМ».

ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г
от 234,94 грн
В наличии в 182 аптеках
Цены в аптеках
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА
ДИКЛОНИУМ ГЕЛЬ ДЛЯ СУСТАВОВ И ПОЗВОНОЧНИКА 50 г
от 234,94 грн
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