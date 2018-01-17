Диклониум (Diclonium) (338867) - инструкция по применению Косметические средства
Диклониум инструкция по применению
Состав
Вода дистиллированная, пропиленгликоль, изопропанол, диметилсульфоксид, диклофенак натрия, ментол, целлюлоза, фенонип, порошок бадяги, эфирное масло розмарина, цитраль, ВНТ.
Ментол действует в две фазы. С начала действия ментол активизирует холодовые рецепторы кожи, благодаря чему возникает ощущение свежести и боль уменьшается. Во время второй фазы сосуды расширяются, кровоснабжение усиливается, вследствие чего возникает ощущение тепла, и боль также уменьшается.
Димексид может проникать через кожу вместе с веществами, с которыми он смешан, и таким образом доставляет их вглубь тканей. Димексид обладает также собственным противовоспалительным эффектом.
Бадяга — это разновидность пресноводных губок, организм которых имеет губчатое строение в виде ячеек с перепонками, которые образованы кремнеземом, солями кальция и белковым веществом спонгинином. Кристаллы кремнезема, имеющие форму мелких игл, при втирании в кожу вместе со спонгинином вызывают местное раздражение и усиление кровообращения, благодаря чему проявляется отвлекающее и обезболивающее действие, а также активируется процесс восстановления поврежденных тканей и рассасывание гематом.
Условия хранения
При температуре от 5 °C до 25 °C, в защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте.
Срок годности
24 месяца от даты изготовления.
Производитель
ООО «НОВАЛИК-ФАРМ».