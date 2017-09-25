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Бальзам Золотая звезда крем (Balm Golden star cream) (338863) - инструкция по применению Косметические средства

  • Инструкция
Бальзам Золотая звезда крем (Balm Golden star cream)
Цена в городе Киев
Без рецепта
1 шт Нет в наличии
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Производитель
Вес
15 г
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья
Регистрационное удостоверение
602-123-20-1/29923 от 25.09.2017

Бальзам Золотая звезда крем инструкция по применению

Способ применения

Крем наносят на болевые участки тела, желательно с момента появления первых признаков заболевания, для достижения максимального эффекта сверху накладывают тёплую повязку. Процедуру можно повторять до 3 раз в день.

Срок годности

24 месяца.

Форма выпуска

По 15 г в тубе, в упаковке.