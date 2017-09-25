Бальзам Золотая звезда крем (Balm Golden star cream) (338863) - инструкция по применению Косметические средства
- Инструкция
Цена в городе Киев
Без рецепта
Производитель
Вертекс
Вес
15 г
Косметические средства
Регистрационное удостоверение
602-123-20-1/29923 от 25.09.2017
Бальзам Золотая звезда крем инструкция по применению
Способ применения
Крем наносят на болевые участки тела, желательно с момента появления первых признаков заболевания, для достижения максимального эффекта сверху накладывают тёплую повязку. Процедуру можно повторять до 3 раз в день.
Срок годности
24 месяца.
Форма выпуска
По 15 г в тубе, в упаковке.