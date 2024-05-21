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АКВАНЕКС (AQUANEX) (338853) - инструкция по применению Косметические средства

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АКВАНЕКС (AQUANEX)
Цена в городе Киев
Без рецепта
1 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Спрей назальный
Объем
20 мл
Косметические средства
4.2. Другие средства по уходу за слизистыми оболочками

АКВАНЕКС инструкция по применению

Характеристика

средство — это изотонический р-р стерильной морской воды. Изотонический р-р обеспечивает очищение слизистой оболочки носовой полости, смывает микроорганизмы и пыльцу растений. Микроэлементы, входящие в состав средства, улучшают функцию мерцательного эпителия, что усиливает защитную функцию слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух.

Рекомендации по использованию

средство рекомендовано для проведения гигиенических процедур носовой полости при воспалительных и аллергических заболеваниях полости носа, придаточных пазух и носоглотки (ринит, синусит, назофарингит, гайморит).
Спрей назальный используют у взрослых и детей в возрасте 3 лет и старше по 1–2 впрыскиванию в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки. Способ использования может быть откорректирован врачом.
Не применять средство при индивидуальной чувствительности к любому из компонентов.
Возможен дискомфорт в носовой полости при первом введении р-ра. Перед использованием рекомендуется консультация врача.
Срок годности после первого использования — 6 мес.

Условия хранения

в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.