АКВАНЕКС (AQUANEX) (338853) - инструкция по применению Косметические средства
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АКВАНЕКС инструкция по применению
Характеристика
средство — это изотонический р-р стерильной морской воды. Изотонический р-р обеспечивает очищение слизистой оболочки носовой полости, смывает микроорганизмы и пыльцу растений. Микроэлементы, входящие в состав средства, улучшают функцию мерцательного эпителия, что усиливает защитную функцию слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух.
Рекомендации по использованию
средство рекомендовано для проведения гигиенических процедур носовой полости при воспалительных и аллергических заболеваниях полости носа, придаточных пазух и носоглотки (ринит, синусит, назофарингит, гайморит).
Спрей назальный используют у взрослых и детей в возрасте 3 лет и старше по 1–2 впрыскиванию в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки. Способ использования может быть откорректирован врачом.
Не применять средство при индивидуальной чувствительности к любому из компонентов.
Возможен дискомфорт в носовой полости при первом введении р-ра. Перед использованием рекомендуется консультация врача.
Срок годности после первого использования — 6 мес.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.