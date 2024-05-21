средство рекомендовано для проведения гигиенических процедур носовой полости при воспалительных и аллергических заболеваниях полости носа, придаточных пазух и носоглотки (ринит, синусит, назофарингит, гайморит).

Спрей назальный используют у взрослых и детей в возрасте 3 лет и старше по 1–2 впрыскиванию в каждый носовой ход 3–4 раза в сутки. Способ использования может быть откорректирован врачом.

Не применять средство при индивидуальной чувствительности к любому из компонентов.

Возможен дискомфорт в носовой полости при первом введении р-ра. Перед использованием рекомендуется консультация врача.

Срок годности после первого использования — 6 мес.