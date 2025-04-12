Средства по уходу за кожей ног

Пластырь Панночка (Patch Pannochka)

ПЛАСТЫРЬ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ПАННОЧКА ОТ МОЗОЛЕЙ, БОРОДАВОК, НАТОПТЫШЕЙ 6 см х 10 см №1
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Калина Медицинская Производственная Компания
Форма выпуска
6 см х 10 см
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Косметические средства

Пластырь Панночка инструкция по применению

Способ применения

Перед использованием необходимо вынуть пластырь из бумажного пакета отрезать полоску необходимого размера и снять защитную пленку, после чего клейкой стороной наложить на загрубевшую ороговевшую участок чистой сухой мозоли, бородавки или натоптишу, а прижать края пластыря к коже. В случае необходимости пластырь можно закрепить обычным котушковим пластырем. Снять пластырь через 24–48 часов. При необходимости повторять процедуру каждый день до 14 дней подряд для мозолей и натоптышей, и до 12 недель для бородавок. Продолжительность применения зависит от полученных результатов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам пластыря. диабет, нарушения кровообращения. Не применять на раздраженную или инфицированную кожу, родинки.

Побочные реакции

При нанесении на здоровую участок возможно раздражение в месте приклеивания. В отдельных случаях возможно развитие аллергических реакций.