Пластырь Панночка (Patch Pannochka)
Пластырь Панночка инструкция по применению
Способ применения
Перед использованием необходимо вынуть пластырь из бумажного пакета отрезать полоску необходимого размера и снять защитную пленку, после чего клейкой стороной наложить на загрубевшую ороговевшую участок чистой сухой мозоли, бородавки или натоптишу, а прижать края пластыря к коже. В случае необходимости пластырь можно закрепить обычным котушковим пластырем. Снять пластырь через 24–48 часов. При необходимости повторять процедуру каждый день до 14 дней подряд для мозолей и натоптышей, и до 12 недель для бородавок. Продолжительность применения зависит от полученных результатов.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам пластыря. диабет, нарушения кровообращения. Не применять на раздраженную или инфицированную кожу, родинки.
Побочные реакции
При нанесении на здоровую участок возможно раздражение в месте приклеивания. В отдельных случаях возможно развитие аллергических реакций.