Перед использованием необходимо вынуть пластырь из бумажного пакета отрезать полоску необходимого размера и снять защитную пленку, после чего клейкой стороной наложить на загрубевшую ороговевшую участок чистой сухой мозоли, бородавки или натоптишу, а прижать края пластыря к коже. В случае необходимости пластырь можно закрепить обычным котушковим пластырем. Снять пластырь через 24–48 часов. При необходимости повторять процедуру каждый день до 14 дней подряд для мозолей и натоптышей, и до 12 недель для бородавок. Продолжительность применения зависит от полученных результатов.