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Ацесоль (Acesolum) (3384) - инструкция по применению ATC-классификация

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Ацесоль (Acesolum)
Цена в городе Киев
от 43,26 грн
По рецепту
1 шт от 43,26 грн
В наличии в 1 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Раствор для инфузий
Объем
400 мл
ATC-група
B05B B01 Электролиты
Регистрационное удостоверение
UA/11769/01/01 от 24.11.2016

Ацесоль инструкция по применению

Состав

действующие вещества: натрия ацетат тригидрат, натрия хлорид, калия хлорид;

100 мл раствора содержат: натрия ацетат тригидрата 200 мг, натрия хлорида 500 мг, калия хлорида 100 мг;

ионный состав на 1000 мл препарата: Na+ 100 ммоль, K+ 13 ммоль, Cl¯ 99 ммоль, ацетат 15 ммоль;

вспомогательное вещество: вода для инъекций.

Лекарственная форма

Раствор для инфузий.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость; теоретическая осмолярность — 227 мосмоль/л; рН 6,5–7,5.

Фармакотерапевтическая группа

Растворы, применяемые для коррекции нарушений электролитного баланса. Электролиты.

Код АТХ В05В В01.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Ацесоль является осмотически сбалансированным комбинированным препаратом.

Раствор оказывает дезинтоксикационное и гемодинамическое действие: уменьшает гиповолемию, предотвращает сгущение крови и развитие метаболического ацидоза, улучшает капиллярное кровообращение, усиливает диурез.

Фармакокинетика.

Препарат удерживается в сосудистом русле кратковременно. Быстро выводится из сосудистого русла и переходит в интерстициальное и внутриклеточное пространство. Выводится почками, усиливая диурез.

Показания

Коррекция электролитных и кислотно-щелочных нарушений в комплексе мероприятий интенсивной терапии, при дегидратации и интоксикации организма, которые возникают при различных заболеваниях (в т.ч. острая дизентерия, пищевая токсикоинфекция, холера Эль-Тор).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Состояния, которые сопровождаются гиперкалиемией, гипернатриемией, гипергидратацией, угроза развития отека мозга и легких, тяжелые заболевания почек и печени.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не установлено.

Особенности применения

Препарат применять под контролем лабораторных исследований электролитного баланса. С осторожностью вводят больным с нарушениями выделительной функции почек.

Способ применения и дозы

Баланс введенной и потерянной жидкости необходимо определять каждые 6 часов!

Вводить внутривенно струйно или капельно. Перед применением раствор подогреть до +36–38 оС. Неотложная регидратационная терапия больных для выведения из состояния гиповолемического шока заключается в 1–3 часовом струйном введении препарата. В течение первого часа препарат вводить в количестве, соответствующем 7–10% массы тела больного. В дальнейшем струйное введение заменить капельным. Вводить в течение 24–48 часов со скоростью 40–120 капель в минуту.

Общее количество вводимого раствора должно соответствовать объему утраченной жидкости.

Дети

Данных относительно ограничений применения препарата детям нет. Режим корректировать в зависимости от лабораторных показателей и массы тела ребенка.

Побочные реакции

Возможно развитие гиперкалиемии. При проведении массивных инфузий возможны метаболические нарушения. В этих случаях препарат заменить препаратом Дисоль до нормализации электролитного баланса. При индивидуальной гиперчувствительности какого либо компонента препарата возможны аллергические реакции.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте. Замораживание препарата при условии сохранения герметичности бутылки не является противопоказанием к применению. Несмачиваемость внутренней поверхности бутылки не является противопоказанием к применению препарата.

Упаковка

По 400 мл в бутылках.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

Частное акционерное общество «Инфузия».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 21034, г. Винница, ул. Волошкова, д. 55 или Украина, 23219, Винницкая обл., Винницкий р-н, с. Винницкие Хутора, ул. Немировское шоссе, д. 84А.

Заявитель

Частное акционерное общество «Инфузия».

Ацесоль
Ацесоль раствор для инфузий бутылка 400 мл, №1
от 43,26 грн
В наличии в 1 аптеке
Цены в аптеках
Ацесоль
Ацесоль раствор для инфузий бутылка 400 мл, №1
от 43,26 грн
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