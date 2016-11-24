Баланс введенной и потерянной жидкости необходимо определять каждые 6 часов!

Вводить внутривенно струйно или капельно. Перед применением раствор подогреть до +36–38 оС. Неотложная регидратационная терапия больных для выведения из состояния гиповолемического шока заключается в 1–3 часовом струйном введении препарата. В течение первого часа препарат вводить в количестве, соответствующем 7–10% массы тела больного. В дальнейшем струйное введение заменить капельным. Вводить в течение 24–48 часов со скоростью 40–120 капель в минуту.

Общее количество вводимого раствора должно соответствовать объему утраченной жидкости.