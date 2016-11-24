Ацесоль (Acesolum) (3384) - инструкция по применению ATC-классификация
Ацесоль инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
Состав
действующие вещества: натрия ацетат тригидрат, натрия хлорид, калия хлорид;
100 мл раствора содержат: натрия ацетат тригидрата 200 мг, натрия хлорида 500 мг, калия хлорида 100 мг;
ионный состав на 1000 мл препарата: Na+ – 100 ммоль, K+ – 13 ммоль, Cl¯ – 99 ммоль, ацетат – 15 ммоль;
вспомогательное вещество: вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инфузий.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость; теоретическая осмолярность — 227 мосмоль/л; рН 6,5–7,5.
Фармакотерапевтическая группа
Растворы, применяемые для коррекции нарушений электролитного баланса. Электролиты.
Код АТХ В05В В01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Ацесоль является осмотически сбалансированным комбинированным препаратом.
Раствор оказывает дезинтоксикационное и гемодинамическое действие: уменьшает гиповолемию, предотвращает сгущение крови и развитие метаболического ацидоза, улучшает капиллярное кровообращение, усиливает диурез.
Фармакокинетика.
Препарат удерживается в сосудистом русле кратковременно. Быстро выводится из сосудистого русла и переходит в интерстициальное и внутриклеточное пространство. Выводится почками, усиливая диурез.
Показания
Коррекция электролитных и кислотно-щелочных нарушений в комплексе мероприятий интенсивной терапии, при дегидратации и интоксикации организма, которые возникают при различных заболеваниях (в т.ч. острая дизентерия, пищевая токсикоинфекция, холера Эль-Тор).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Состояния, которые сопровождаются гиперкалиемией, гипернатриемией, гипергидратацией, угроза развития отека мозга и легких, тяжелые заболевания почек и печени.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не установлено.
Особенности применения
Препарат применять под контролем лабораторных исследований электролитного баланса. С осторожностью вводят больным с нарушениями выделительной функции почек.
Способ применения и дозы
Баланс введенной и потерянной жидкости необходимо определять каждые 6 часов!
Вводить внутривенно струйно или капельно. Перед применением раствор подогреть до +36–38 оС. Неотложная регидратационная терапия больных для выведения из состояния гиповолемического шока заключается в 1–3 часовом струйном введении препарата. В течение первого часа препарат вводить в количестве, соответствующем 7–10% массы тела больного. В дальнейшем струйное введение заменить капельным. Вводить в течение 24–48 часов со скоростью 40–120 капель в минуту.
Общее количество вводимого раствора должно соответствовать объему утраченной жидкости.
Дети
Данных относительно ограничений применения препарата детям нет. Режим корректировать в зависимости от лабораторных показателей и массы тела ребенка.
Побочные реакции
Возможно развитие гиперкалиемии. При проведении массивных инфузий возможны метаболические нарушения. В этих случаях препарат заменить препаратом Дисоль до нормализации электролитного баланса. При индивидуальной гиперчувствительности какого либо компонента препарата возможны аллергические реакции.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте. Замораживание препарата при условии сохранения герметичности бутылки не является противопоказанием к применению. Несмачиваемость внутренней поверхности бутылки не является противопоказанием к применению препарата.
Упаковка
По 400 мл в бутылках.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Частное акционерное общество «Инфузия».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 21034, г. Винница, ул. Волошкова, д. 55 или Украина, 23219, Винницкая обл., Винницкий р-н, с. Винницкие Хутора, ул. Немировское шоссе, д. 84А.
Заявитель
Частное акционерное общество «Инфузия».