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Противокариозные
Зубная паста Бленд-а-мед анти-кевити экстра фреш (Toothpaste Blend-a-med anti-cavity extra fresh)
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53,10
грн
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Характеристики
Производитель
Procter & Gamble
Условия продажи
Без рецепта
Объем
100 мл
Косметические средства
4.1.1.2.1. Противокариозные
Цены в городах рядом
Отсутствует в аптеках вашего города, но доступен в ближайших населенных пунктах
от
53,10
грн
в 3 аптеках других городов
Найти в аптеках
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