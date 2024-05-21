Визормакс рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник биологически активных веществ растительного происхождения (флавоноидов, каротина, антоцианов, органических кислот) и витамина С для улучшения обменных процессов в тканях глаза и укрепления сосудов глаза, что может способствовать нормализации функции зрения, улучшению адаптации органа зрения к условиям недостаточной освещенности, поддержанию нормальной функции зрения в период интенсивного роста ребенка, восстановлению после офтальмологических операций, нормализации остроты зрения и уменьшению усталости глаз у людей с повышенными зрительными нагрузками, в том числе при длительном чтении, пользовании компьютерной техникой («мониторный синдром»). Является источником антиоксидантных витаминов и способствует защите тканей глаза от свободных радикалов.

