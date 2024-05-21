Визормакс (Visormax) (337736) - инструкция по применению Диетические добавки
- Инструкция
Визормакс инструкция по применению
Характеристика
Визормакс рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник биологически активных веществ растительного происхождения (флавоноидов, каротина, антоцианов, органических кислот) и витамина С для улучшения обменных процессов в тканях глаза и укрепления сосудов глаза, что может способствовать нормализации функции зрения, улучшению адаптации органа зрения к условиям недостаточной освещенности, поддержанию нормальной функции зрения в период интенсивного роста ребенка, восстановлению после офтальмологических операций, нормализации остроты зрения и уменьшению усталости глаз у людей с повышенными зрительными нагрузками, в том числе при длительном чтении, пользовании компьютерной техникой («мониторный синдром»). Является источником антиоксидантных витаминов и способствует защите тканей глаза от свободных радикалов.
Рекомендации по употреблению
употреблять детям в возрасте 7 лет и старше и взрослым по 1 саше в сутки во время или после приема пищи, предварительно растворив содержимое саше примерно в 50 мл теплой питьевой воды. Курс определяется индивидуально. Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Особые указания
не превышать рекомендуемую суточную дозу. Визормакс не следует использовать как замену полноценного рациона питания.
Условия хранения
при температуре от 4 °С до 25 °С в сухом, защищенном от света месте.