Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечникаБифиформ лактоплюс (Bifiform lactoplus) Бифиформ лактоплюс (Bifiform lactoplus) (337229) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 355,00 грн Без рецепта 20 шт от 355,00 грн В наличии в 1 аптеке Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Pfizer Inc. Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 20 шт. Диетические добавки 8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника