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Бифиформ лактоплюс (Bifiform lactoplus) (337229) - инструкция по применению Диетические добавки

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Бифиформ лактоплюс (Bifiform lactoplus)
Цена в городе Киев
от 355,00 грн
Без рецепта
20 шт от 355,00 грн
В наличии в 1 аптеке
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
20 шт.
Диетические добавки
8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника