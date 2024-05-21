Бронхалик (Bronchalik) (337014) - инструкция по применению Диетические добавки
Бронхалик инструкция по применению
Характеристика
— экстракту исландского мха присущи противовоспалительные, смягчающие и отхаркивающие свойства и способность к защите слизистой оболочки дыхательных путей от воздействия различных химических факторов окружающей среды. Также он оказывает комплексную активность, что проявляется обволакивающим, иммуномодулирующим, антибактериальным и успокаивающим эффектом. Исландский мох содержит полисахариды лихенин и изолихенин, стимулирующие секрецию слюны и способствуют созданию защитного слоя, покрывающего поверхность слизистых оболочек в полости рта и глотки.
— экстракт травы чабреца обладает секретолитическое и спазмолитическое свойства, поддерживает нормальное функциональное состояние слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Также были подтверждены антибактериальные свойства экстракта, обусловленные тимоловым компонентом травы чабреца.
Свойства составляющих Бронхалик подтверждено научными исследованиями.
Сырье и готовый продукт проходят надлежащий контроль качества.
Рекомендации по употреблению
комплексный эффект леденцов Бронхалик на слизистую оболочку верхних дыхательных путей обусловлен комбинацией экстрактов чабреца в жидкой начинке леденца и экстракта исландского мха в оболочке. Натуральный экстракт исландского мха в леденцах Бронхалик способствует надлежащему функционированию слизистых оболочек верхних дыхательных путей при состояниях, сопровождающихся раздражением горла; раздражающем кашле, в том числе вызванном механическим раздражением (вдыхание пыли, дыма и т.п.); хрипоте; першении; при ощущении сухости в горле, в том числе в помещениях с низкой влажностью; во время распространения простудных заболеваний.
Не содержит сахара, могут быть рекомендованы больным сахарным диабетом.
Способ применения и рекомендованная суточная доза: медленно рассасывать во рту взрослым по 1-2 леденца несколько раз в сутки, однако не более 6 леденцов в сутки. Детям старше 6 лет показано не более 3 леденцов в сутки.
Особые указания
повышенная чувствительность к компонентам продукта.
Нет достаточной информации относительно употребления леденцов Бронхалик во время беременности и кормления грудью, поэтому перед використванням нужно проконсультироваться с врачом. В связи с недостаточностью опыта не рекомендуется употреблять детям до 6 лет.
Леденцы Бронхалик содержат изомальт, сироп мальтит и стевиолгликозиды, поэтому при непереносимости определенных сахаров, употребление разрешается только по рекомендации врача. Этот продукт не следует использовать как замену полноценного рациона питания.
Не превышайте рекомендованную суточную дозу. Чрезмерное употребление может вызвать расстройство желудка. Употребление более 6 штук леденцов в сутки может вызвать слабительный эффект.
Применение особых мер безопасности не требуется.
Не употреблять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
при температуре не више 25 °C.