комплексный эффект леденцов Бронхалик на слизистую оболочку верхних дыхательных путей обусловлен комбинацией экстрактов чабреца в жидкой начинке леденца и экстракта исландского мха в оболочке. Натуральный экстракт исландского мха в леденцах Бронхалик способствует надлежащему функционированию слизистых оболочек верхних дыхательных путей при состояниях, сопровождающихся раздражением горла; раздражающем кашле, в том числе вызванном механическим раздражением (вдыхание пыли, дыма и т.п.); хрипоте; першении; при ощущении сухости в горле, в том числе в помещениях с низкой влажностью; во время распространения простудных заболеваний.

Не содержит сахара, могут быть рекомендованы больным сахарным диабетом.

Способ применения и рекомендованная суточная доза: медленно рассасывать во рту взрослым по 1-2 леденца несколько раз в сутки, однако не более 6 леденцов в сутки. Детям старше 6 лет показано не более 3 леденцов в сутки.