Кроцин — каротиноид, получаемый из измельченных рыльцев цветков крокуса (шафран) и гардении. Кроцин является основным активным компонентом шафрана, обладает антиоксидантным и нейропротекторным действием. Обладает мощными целебными свойствами, благодаря которым его применяют как антиоксидантное, противовоспалительное, общеукрепляющее средство. Кроцин — в своем составе содержит природные антиоксиданты, которые уменьшают выраженность оксидативного стресса, нормализуют метаболические процессы, укрепляют стенки кровеносных сосудов глаза, усиливают диффузию кислорода, улучшают глазной кровоток, оказывают омолаживающий эффект на клетки органов зрения, в отдельных случаях способны предотвратить. в пожилом возрасте. Кроцин улучшает чувствительность сетчатки к мерцанию, что свидетельствует об усилении защиты сетчатки от света. Предупреждает развитие катаракты, глаукомы, дегенерации желтого пятна глаз, ишемической и диабетической ретинопатии, возрастной макулярной дегенерации (ГТД). Астаксантин — каротиноид, мощный природный антиоксидант, получаемый из микроводорослей Haematococcus pluvialis. Астаксантин преодолевает ГЭБ, проникает в сетчатку глаза, способствует восстановлению зрения, помогает в коррекции функции зрения в таких заболеваниях, как диабетическая ретинопатия, глаукома, катаракта, дегенерация желтого пятна глаз. Защищает ЦНС, глаза и мозг от процессов окислительного стресса и микровоспаления. Астаксантин является одним из немногих каротиноидов, способных нейтрализовать синглетный кислород и свободные радикалы. Астаксантин за счет своих свойств предотвращает возникновение и прогрессирование возрастных заболеваний, таких как деменция, атеросклеротические поражения сосудов и т.д. Благодаря противовоспалительному эффекту астаксантин способен снизить нагрузку на глаза при длительной работе за компьютером, а также улучшить остроту и качество зрения. Астаксантин увеличивает действие витаминов С и Е. Мезо–зеаксантин, лютеин и зеаксантин — три стереоизомеры каротиноидов, образующих макулярный пигмент, содержащиеся в эпицентре, периферической, средней макуле соответственно. Макулярные пигменты отвечают за функции центрального зрения, защищают глаза от лучей синего спектра солнечного света и окислительного стресса, улучшают остроту зрения. Способность макулярных пигментов задерживать синий свет и их мощные антиоксидантные свойства могут предотвратить развитие возрастной макулярной дегенерации (ВМД). Витамин Е — жирорастворимый витамин благодаря антиоксидантным свойствам защищает глаза от повреждения свободными радикалами, способствует замедлению процессов старения в тканях глаза. Витамин D — жирорастворимый витамин, антиоксидант, снижающий риск заболевания макулярной дегенерации, которая характеризуется ухудшением зрения и является одной из причин слепоты. Витамин C — антиоксидант, отвечающий за кровоснабжение глаз и обеспечивающий дополнительную защиту от ультрафиолетового излучения и окислительного стресса, укрепляет капилляры сетчатки. Цинк и медь — микроэлементы, компоненты многочисленных ферментов и их активаторы, предупреждают образование свободных радикалов. Наиболее высокая концентрация цинка содержится в фоторецепторах сетчатки — палочках, они участвуют в переносе ретинола, синаптической передачи нервных импульсов в сетчатке и поддерживают стабильность мембран в фоторецепторах. Селен — микроэлемент с мощными антиоксидантными свойствами, предупреждает перекисное окисление клеточных мембран глаз, замедляет возрастную деградацию сетчатки. При дефиците селена нарушается стабильность мембран и метаболизм.