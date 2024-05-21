Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществАскорбинчик (Ascorbinchik) Аскорбинчик (Ascorbinchik) (336801) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 8,05 грн Без рецепта 10 шт, 3 г от 8,05 грн 10 шт, 3 г от 8,05 грн 10 шт, 3 г Нет в наличии 10 шт, 3 г Нет в наличии 10 шт, 3 г Нет в наличии Больше +2 В наличии в 3 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель ДОМИЛЕ Форма выпуска Таблетки Дозировка 3 г Количество штук в упаковке 10 шт. Диетические добавки 2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ