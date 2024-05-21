Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществАскорбинчик (Ascorbinchik)

Аскорбинчик (Ascorbinchik) (336801) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
Аскорбинчик (Ascorbinchik)
Цена в городе Киев
от 8,05 грн
Без рецепта
10 шт, 3 г от 8,05 грн 10 шт, 3 г от 8,05 грн 10 шт, 3 г Нет в наличии 10 шт, 3 г Нет в наличии 10 шт, 3 г Нет в наличии
Больше
+2
В наличии в 3 аптеках
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
3 г
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
2.1. Диетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществ