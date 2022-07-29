Бетайод Плюс (Betaiod Plus) (336797) - инструкция по применению ATC-классификация
Бетайод Плюс инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: повидон-йод, аллантоин;
1 мл препарата содержит повидон-йода 85 мг, аллантоина 1 мг;
вспомогательные вещества: пропиленгликоль, ментол, кислота лимонная, натрия цитрат, этанол 96%, вода очищенная.
Лекарственная форма
Спрей для полости рта.
Основные физико-химические свойства: прозрачная, слабо опалесцирующая красно-коричневого цвета жидкость со специфическим запахом, смешивается с водой.
Фармакотерапевтическая группа
Лекарственные средства, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики.
Код АТС R02A A20.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Повидон-йод, дезинфицирующее вещество, которое относится к группе веществ, содержащих йод, выделяет при контакте с кожей или слизистыми оболочками органический йод, оказывает широкий спектр противомикробного действия за счет непосредственного воздействия на протеины микроорганизмов. Она частично действует бактерицидно на грамположительные и грамотрицательные кокки и бациллы, на некоторые анаэробные бактерии, дрожжи или сахаромицеты, простые вирусы.
Препарат также содержит аллантоин, который оказывает противовоспалительное действие, за счет чего вместе с повидон-йодом осуществляется терапевтическое воздействие препарата.
Фармакокинетика.
При местном нанесении повидон-йода на неповрежденную кожу абсорбция йода минимальна. При применении в полости рта имеет место более выраженная системная абсорбция йода, в результате чего может возникнуть интерференция с тиреоидальными функциями. Йод в организме превращается в йодиды, которые накапливаются главным образом в щитовидной железе и выделяются преимущественно почками, а также в небольшом количестве с испражнениями, слюной, потом. Йодиды проходят через плацентарный барьер, проникают в грудное молоко.
Показания
Дезинфекция полости рта и глотки при воспалительных и инфекционных заболеваниях: ангина, фарингит, тонзиллофарингит, тонзиллит, глоссит и стоматит; в составе комплексного лечения с антибиотиками при стрептококковой ангине; первые симптомы острых респираторных вирусных инфекций.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата; герпетиформный дерматит Дюринга; гипертиреоз, аденома или нарушения функции щитовидной железы; декомпенсированная сердечная недостаточность; почечная недостаточность; 2 недели до и после обследования или терапии с помощью радиоактивного йода.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не рекомендуется комбинировать препарат с другими антисептическими средствами для ротовой полости и глотки, в первую очередь — с перекисью водорода.
Благодаря своим окислительным свойствам повидон-йод может повлиять на результаты некоторых диагностических тестов, таких как выявление скрытой крови в кале или моче, или глюкозы в моче. Применение препарата приводит к ложноположительным результатам гемотеста. Может повлиять на результаты некоторых диагностических тестов (например, сцинтиграфия щитовидной железы, определение йода, связанного с белком, на измерение радиоактивного йода), или может конкурировать с йодом, который применяется для терапии щитовидной железы.
Применение повидон-йода следует избегать пациентам, которые применяют препараты лития, поскольку их одновременное применение может вызвать синергический гипотиреоидной эффект.
Повидон-йод не следует применять одновременно с препаратами, содержащими хлоргексидин, сульфадиазин серебра, из-за возможной частичной неактивности. Повидон-йод взаимодействует с сильными щелочами, натрия тиосульфатом, натрия метабисульфитом и тиомерсалом, поэтому нельзя применять препарат одновременно с этими веществами.
Все взаимодействия проявляются визуально обесцвечиванием раствора, что свидетельствует о снижении эффективности препарата.
Не следует применять препарат одновременно с дезинфицирующими средствами, содержащими ртуть; мазями, в состав которых входят ферменты, или бензойной настойкой; препарат несовместим с окислителями, солями щелочей и веществами с кислой реакцией.
Особенности применения
Препарат предназначен для приема внутрь: не следует вдыхать и/или глотать препарат. Если в течение 3 суток состояние больного не улучшается или наблюдается нежелательное действие, необычные ощущения, необходима консультация врача.
Нецелесообразно одновременно применять препарат с другими антисептическими лекарственными средствами, предназначенными для применения в полости рта и горла.
При ларингите препарат можно применять только в исключительных случаях.
Препарат содержит 18,6% этанола и не содержит сахар.
С осторожностью применять больным с печеночной недостаточностью. У таких больных может повышаться уровень трансаминаз, поэтому необходимо контролировать их уровни в сыворотке крови.
Применение повидон-йода может препятствовать сцинтиграфии щитовидной железы. Не следует применять повидон-йод в течение 1–2-х недель до начала сцинтиграфии щитовидной железы.
Поскольку невозможно исключить развитие гипертиреоза, длительное (более 14 дней) применения повидона йодированного или применения в больших количествах пациентам (особенно пожилого возраста) с латентными нарушениями функции щитовидной железы допустимо только после тщательной оценки ожидаемой пользы и возможного риска. Состояние таких пациентов следует контролировать для выявления ранних признаков гипертиреоза и надлежащего обследования функции щитовидной железы, даже после отмены препарата (на срок до 3 месяцев).
Не следует вдыхать или глотать распиливаемый раствор! Избегать попадания препарата в глаза! Если препарат попал в глаз, следует вымыть его с помощью воды.
Препарат может изменить окраску слизистой оболочки полости рта, зубов, кожи и одежды. Пятна на слизистой оболочке, зубах и коже можно удалить алкоголем. Пятна на одежде можно удалить с помощью стирки и полоскания с разведенным аммиаком (нашатырный спирт), тиосульфатом натрия или водой с мылом.
Если возможно, зубные протезы и подобные конструкции следует удалить изо рта к применению препарата. Не следует нагревать препарат перед применением.
Способ применения и дозы
Спрей применять местно на слизистую оболочку полости рта и глотки.
Препарат разбрызгивать из флакона с оральным распылительным устройством.
Снять предохранительный колпачок.
Нажать 2–3 раза, пока раствор не поступит в распылитель и после нажатия начнет разбрызгиваться.
Ввести трубочку орального распылителя в ротовую полость, задержать дыхание и нажать 2 раза, каждый раз направив струю препарата на соответствующий участок полости горла справа и слева. При применении флакон нужно держать вертикально.
Не следует вдыхать или глотать распыленный раствор!
Применять взрослым и детям в возрасте старше 8 лет, как правило, 2–4 раза в сутки, при необходимости — каждые 4 часа. Спрей можно применять не более 6 раз в сутки. Пациентам пожилого возраста и пациентам с печеночной недостаточностью следует проводить коррекцию дозы (см. раздел «Особенности применения»).
Продолжительность лечения зависит от характера и течения заболевания и определяется врачом индивидуально.
Дети
Применять для лечения детей в возрасте старше 8 лет.
Детям в возрасте 8 — 12 лет препарат применять под наблюдением врача.
Детям следует применять препарат с осторожностью, учитывая возможность возникновения ларингоспазма.
Побочные реакции
Препарат обычно хорошо переносится. Частота возникновения нежелательных явлений оценивалась по такому принципу: очень часто (>1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10000, <1/1000), очень редко (<1/10000), включая отдельные сообщения.
Со стороны иммунной системы: очень редко: симптомы повышенной чувствительности, анафилактический шок.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: редко: сухость во рту.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: редко: возможно возникновение аллергических реакций на йод, требует отмены препарата: зуд, гиперемия, крапивница. Очень редко: ангионевротический отек.
Общие нарушения и изменения в месте введения: часто: жжение в месте нанесения (особенно у детей), сухость во рту.
Повреждения, отравления и осложнения при проведении процедуры: йодизм (металлический привкус во рту, усиление слюноотделения, отек глаз, гортани, легких, сыпь на коже, желудочно-кишечные расстройства, системные побочные эффекты в виде метаболического ацидоза, гипернатриемии, нарушение функции почек, диареи) после длительного применения.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 20 мл или по 30 мл, или по 50 мл во флаконе с оральным распылительным устройством и предохранительным колпачком в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.