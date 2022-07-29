Фармакодинамика.

Повидон-йод, дезинфицирующее вещество, которое относится к группе веществ, содержащих йод, выделяет при контакте с кожей или слизистыми оболочками органический йод, оказывает широкий спектр противомикробного действия за счет непосредственного воздействия на протеины микроорганизмов. Она частично действует бактерицидно на грамположительные и грамотрицательные кокки и бациллы, на некоторые анаэробные бактерии, дрожжи или сахаромицеты, простые вирусы.

Препарат также содержит аллантоин, который оказывает противовоспалительное действие, за счет чего вместе с повидон-йодом осуществляется терапевтическое воздействие препарата.

Фармакокинетика.

При местном нанесении повидон-йода на неповрежденную кожу абсорбция йода минимальна. При применении в полости рта имеет место более выраженная системная абсорбция йода, в результате чего может возникнуть интерференция с тиреоидальными функциями. Йод в организме превращается в йодиды, которые накапливаются главным образом в щитовидной железе и выделяются преимущественно почками, а также в небольшом количестве с испражнениями, слюной, потом. Йодиды проходят через плацентарный барьер, проникают в грудное молоко.