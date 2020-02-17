препарат не следует вводить в/в.

Парентеральное введение витамина В 12 может временно влиять на диагностику фуникулярного миелоза или пернициозной анемии.

Длительное применение витамина В 6 (более 6–12 мес) в дозах более 50 мг ежедневно или в дозах более 1000 мг/сут (более 2 мес) может привести к обратимой периферической сенсорной нейропатии. В случае возникновения симптомов периферической сенсорной нейропатии (парестезии) необходимо откорректировать дозу препарата и, если необходимо, прекратить лечение.

Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль/дозу натрия и калия, то есть практически свободно от этих элементов.

Поскольку Витаксон содержит витамин В 6 , следует с осторожностью применять препарат у пациентов с пептической язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе, с выраженными нарушениями функции почек и печени.

Пациентам с новообразованиями, кроме случаев, сопровождающихся мегалобластной анемией и дефицитом витамина В 12 , не следует применять препарат.

Препарат не применять при тяжелой форме декомпенсации сердечной деятельности и стенокардии.

Поскольку Витаксон содержит лидокаин, следует учесть, что при обработке места инъекции дезинфицирующими р-рами, содержащими тяжелые металлы, повышается риск развития местной реакции в виде болезненности и отека.

Поскольку лидокаин оказывает выраженное антиаритмическое действие и может сам выступать в качестве аритмогенного фактора, который может привести к развитию аритмии, с осторожностью применять препарат у лиц с жалобами на аритмию в анамнезе.

С осторожностью применять у пациентов с сердечной недостаточностью умеренной степени, артериальной гипотензией умеренной степени, неполной AV-блокадой, нарушением внутрижелудочковой проводимости, нарушениями функции печени и почек умеренной степени (клиренс креатинина 10 мл/мин), нарушением функции дыхания, эпилепсией, после операций на сердце, при генетической предрасположенности к гипертермии, ослабленным больным и пациентам пожилого возраста.

При применении лидокаина обязательным является контроль ЭКГ. В случае нарушений деятельности синусового узла, удлинении интервала P–Q, расширении QRS или при развитии новой аритмии следует снизить дозу/отменить препарат.

Перед применением лидокаина при заболеваниях сердца (гипокалиемия снижает эффективность лидокаина) необходимо нормализовать уровень калия в крови.

При в/м введении может повыситься концентрация креатинина, что может привести к ошибке при установлении диагноза острого инфаркта миокарда.

Применение в период беременности и кормления грудью. Суточная потребность в витамине В 6 в период беременности и кормления грудью составляет до 25 мг.

Препарат содержит 100 мг витамина В 6 в ампуле, поэтому его не следует применять в период беременности и кормления грудью.

Дети. Препарат не применять у детей.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать со сложными механизмами.

Если во время лечения препаратом возникает головокружение, следует воздержаться от управления транспортным средством или работы с другими механизмами.